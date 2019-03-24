Нацбанк выпустил памятные монеты по случаю Томоса

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Воскресенье, 24 марта 2019, 23:42

Национальный банк создал памятные монеты по случаю присвоения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Как сообщили в НБУ, монеты, которые продолжают серию "Духовные сокровища Украины", отчеканил украинский Монетный двор.

В обращение памятные монеты будут введены 25 марта 2019 года. 

 

Украинская правда

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Темы: томос НБУ


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