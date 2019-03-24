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ОПОРА: регистрация сотен граждан в одной квартире не свидетельствует о подготовке фальсификаций

Воскресенье, 24 марта 2019, 23:54

Согласно оценке координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Киеве, обнародованные в СМИ данные о случаях регистрации сотен граждан в одном жилом помещении не содержат прямых свидетельств о подготовке к фальсификации голосования.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Представители Гражданской сети ОПОРА проверили сообщение пресс-службы партии ВО "Батькивщина" о том, что в списках избирателей есть информация о квартирах в Киеве, в каждой из которых прописаны несколько сотен человек. В частности, в одной из квартир зарегистрировано 380 человек, а это около 25% избирателей на избирательном участке №801095.

Согласно уточненной информации, которую удалось получить представителями Гражданской сети ОПОРА, речь идет о четырех квартирах в Подольском районе столицы - на улицах Бондарская, Копылевская, Сальского и проспекте Правды. В каждой квартире зарегистрированы около 800 человек.

В комментарии ОПОРЕ секретарь ОВК№220 Денис Турик (представляет кандидата в президенты Петра Порошенко), в подчинении которой находятся участки Подольского района, отметил, что комиссия пристально следит за ситуацией.

"Возможно, мы имеем здесь дело с ошибками в предыдущих списках Государственного реестра избирателей. В любом случае ОИК будет контролировать ход избирательного процесса на этих участках. Если речь идет о технологии фальсификации голосования, мы будем искоренять такие явления", - говорит Денис Турик.

В то же время в Подольском управлении полиции ГУНП в г. Киеве сообщили, что также отслеживают ситуацию и действуют превентивно. Так еще в феврале правоохранители обратились с официальным запросом в Подольской районной в г. Киеве государственной администрации относительно массовой регистрации физических лиц в квартирах некоторых домов Подольского района.

В ответе на запрос полиции руководитель аппарата Подольской РГА Александр Окатый отметил, что по закону регистрация места жительства осуществляется с согласия собственника/совладельцев жилья. При этом ограничений количества зарегистрированных в одном жилом помещении лиц законодательство не предусматривает.

"Совершенно очевидно, почему обнародованная информация вызвала беспокойство субъектов избирательного процесса, общественности и СМИ. В то же время информация, которой владеет ОПОРА, не содержит прямых свидетельств того, что массовая регистрация граждан в столичных квартирах является частью плана фальсификации голосования", - отмечает координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Киеве Максим Зинчук.

Он добавил, что в интернете еще задолго до начала избирательной кампании можно было найти десятки объявлений с предложением прописаться в Киеве. Такая услуга популярна среди граждан, которым по разным причинам нужна столичная прописка.

В то же время Зинчук напомнил, что согласно ч. 2 ст. 11 Закона Украины "Об информации", среди прочего, адрес, дата и место рождения относятся к категории конфиденциальной информации о физическом лице. Сбор, хранение, использование и распространение этой информации является незаконным.

Напомним:

  • Ранее в "Батькивщине" заявили, что несколько квартир, где прописаны по несколько сотен избирателей, обнаружили в Киеве, в частности в избирательном округе №220 выявили 380 человек, зарегистрированных по адресу г. Киев, ул. Бондарская, 3, кв.104 и на пр.Правды, 88Б, кв.101, где было зарегистрировано 287 избирателей.
  • Также представители кандидата в президенты Юлии Тимошенко заявили о квартирах в Харькове, в которых прописано до нескольких сотен человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019КиевХарьков
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