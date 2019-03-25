Эрдоган: Турция не откажется от планов купить российские системы ПВО С-400

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Понедельник, 25 марта 2019, 05:00

Турция не отступит от решения купить ракетные системы S-400 у России, несмотря на любые заявления США.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телекомпании TGRT Haber, пишет Reuters.

В ближайшее время Соединенные Штаты могут заморозить подготовку поставок истребителей F-35 в Турцию, сообщили агентству чиновники.

"Это был бы самый сильный сигнал от Вашингтона о том, что у Анкары не может быть  усовершенствованного самолета и российской системы ПВО С-400 одновременно", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 7 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не только не намерена отказываться от приобретения у России зенитно-ракетных комплексов С-400, но может купить еще и комплексы С-500.
  • Ранее командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти выступил против продажи Турции F-35, если Анкара будет использовать российские С-400. В свою очередь представитель Госдепа США Роберт Палладино заявлял, что ситуация с С-400 может завершиться применением санкций со стороны США.
  • Ожидается, что установка системы С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
  • В США заявили, что в случае завершения сделки по приобретению у России зенитных ракетных систем С-400 Турцию ждут "серьезные последствия".

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Темы: Турция Росcия США НАТО оружие


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