Эрдоган: Турция не откажется от планов купить российские системы ПВО С-400

Турция не отступит от решения купить ракетные системы S-400 у России, несмотря на любые заявления США.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телекомпании TGRT Haber, пишет Reuters.

В ближайшее время Соединенные Штаты могут заморозить подготовку поставок истребителей F-35 в Турцию, сообщили агентству чиновники.

"Это был бы самый сильный сигнал от Вашингтона о том, что у Анкары не может быть усовершенствованного самолета и российской системы ПВО С-400 одновременно", - говорится в сообщении.

Напомним: