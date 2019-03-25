Петиция об отмене Brexit набрала более 5 млн подписей

Петиция с просьбой к британскому правительству отменить действие статьи 50 и пересмотреть планы по выходу из Европейского Союза набрала более 5 млн подписей после массовой демонстрации в Лондоне в субботу.

Об этом пишет The Guardian.

По состоянию на 11 часов вечера воскресенья петицию подписали уже 5,3 млн. человек, что сделало ее наиболее популярной из представленных на веб-сайте парламента.

Предыдущее наибольшее общее число подписей (4 150 260) собрала петиция 2016 года, призывающая ко повторному референдуму по Brexit.

Количество подписей под петицией продолжило расти после субботнего марша в Лондоне, в котором, по утверждению организаторов, участвовало более миллиона человек.

Автор петиции Маргарет Георгиаду ранее заявила, что ей угрожали убийством. Георгиаду написала в твиттере, что в пятницу вечером она получила три таких угрозы по телефону

Она также сказала, что удалила свою учетную запись в Facebook после получения "потока оскорблений".

Вокруг петиции появились конспирологические теории. Некоторые говорят, что возникшие после публикации обращения сбои на сайте были осуществлены намеренно для противодействия дальнейшим подписям. Другие утверждают, что некая часть подписей появилась из зарубежных IP-адресов, в том числе из Северной Кореи, что, мол, означает, что петицию подписывали боты.

На самом деле 96% подписей под обращением появились в Великобритании.

Напомним:

ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit. Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Британия получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.

Подробнее об имеющихся вариантах читайте в статье "Отложенный жесткий Brexit: как и когда Великобритания будет выходить из состава ЕС".