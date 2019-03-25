В ЕС насчитали более 5 тысяч случаев, когда Россия распространяла ложь

Более 5 тысяч случаев российской дезинформации было зарегистрировано с 2015 года специальной европейской группой борьбы с фальшивыми прокремлевскими сообщениями. Больше всего случаев дезинформации, более 2 тысяч, касались Украины.

Об этом сообщает Польское радио.

Эксперты группы по борьбе с пропагандой и дезинформацией России, после тщательного анализа фальшивых сообщений, определили, например, что дезинформационная кампания по Азовскому морю началась почти за год до ноябрьской атаки российских подразделений на украинские корабли.

Сначала прокремлевская дезинформация сообщила, что Украина углубила дно Азовского моря для флота НАТО, позже, что власть в Киеве инфицировала море вирусом холеры. Появилась тоже информация о том, что Соединенные Штаты работают над планами разжигания столкновений между Россией и Украиной у Азовского моря с 1990-х годов.

В докладе о случаях российской дезинформации почти 1200 касались США. Третье место занимает Европейский Союз - 700 случаев, из них более 120 - на тему Польши. Речь идет об обвинении в агрессивном поведении в отношении Востока, о территориальных требования по Украине и мечтах восстановить империю. Более 400 случаев российской дезинформации было посвящено НАТО и Сирии, немного меньше миграции и примерно 40 "брекзиту".

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