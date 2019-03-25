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Война на востоке: 3 обстрела за сутки, двое оккупантов уничтожены

Понедельник, 25 марта 2019, 06:50

За прошедшие сутки российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов четыре раза было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС

Все обстрелы украинских позиций противник совершил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Из минометов калибра 82 мм боевики стреляли вблизи поселка Золотое-4. Также из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия враг открывал огонь в районе населенного пункта Новолуганское.

Минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружение боевой машины пехоты оккупанты применили у города Попасная.

В общем врагом было выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 24 марта огнем в ответ двое оккупантов были уничтожены и один ранен.

По состоянию на 7:00 25 марта враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В районе населенного пункта Луганское стреляли из снайперского оружия. А вблизи поселка городского типа Новотошковское из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

На обстрелы противника подразделения, подвергшиеся огневому воздействию, ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Темы: ООСбоевые действия
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