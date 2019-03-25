Война на востоке: 3 обстрела за сутки, двое оккупантов уничтожены
За прошедшие сутки российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов четыре раза было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр ООС
Все обстрелы украинских позиций противник совершил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Из минометов калибра 82 мм боевики стреляли вблизи поселка Золотое-4. Также из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия враг открывал огонь в районе населенного пункта Новолуганское.
Минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружение боевой машины пехоты оккупанты применили у города Попасная.
В общем врагом было выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм.
Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 24 марта огнем в ответ двое оккупантов были уничтожены и один ранен.
По состоянию на 7:00 25 марта враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В районе населенного пункта Луганское стреляли из снайперского оружия. А вблизи поселка городского типа Новотошковское из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов двое украинских защитников получили ранения.
На обстрелы противника подразделения, подвергшиеся огневому воздействию, ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются.