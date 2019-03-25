Порошенко в случае проигрыша переименует партию и пойдет в Раду

Президент Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах 31 марта или 21 апреля будет делать ставку на выборы в Верховную Раду.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Я. Ты. Он. Она. Какой "План Б" у Порошенко, Тимошенко и Зеленского".

В команде президента уверены, что, независимо от результатов голосования, Порошенко останется в политике.

"Петр – не тот человек, который просто так возьмет и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится", - убеждал УП член штаба действующего президента.

Описанную УП предвыборную "сетку" Порошенко строят с прицелом сразу и на президентские, и на парламентские выборы.

Если Порошенко проиграет президентские выборы, то он собирается идти на выборы в Раду первым номером партии БПП "Солидарность". Но перед этим партию переименуют. Из названия уберут упоминание о Петре Порошенко и оставят только "Солидарность".

По словам собеседников из окружения президента, наиболее нежелательным вариантом для него является проигрыш уже в первом туре.

"Более больно будет проиграть в первом туре. Это означает, что всем надо паковать чемоданы и идти в длительный отпуск из-за профнепригодности. Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой", - признался один из штабистов Порошенко.

В случае победы на выборах президента Порошенко хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману.

По плану действующего президента, к "Солидарности" должны присоединиться спикер ВР Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов. Также он планирует удержать группу "УДАР" Виталия Кличко.

Правда, желания киевского мэра и Порошенко существенно расходятся – по состоянию на сейчас "УДАР" готовится к самостоятельному плаванию на парламентских выборах.

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