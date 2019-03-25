Неделя до выборов: Зеленский забирает треть голосов

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Понедельник, 25 марта 2019, 11:09

Лидером среди кандидатов в президенты и в дальнейшем остается шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1% респондентов, среди тех, кто определился с кандидатом.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным опроса, среди тех, кто определился и намерен голосовать 17,1% украинцев планируют проголосовать за Петра Порошенко, а 12,5% - за Юлию Тимошенко.

Также сообщается, что за Юрия Бойко готовы проголосовать 10,4% опрошенных, за Анатолия Гриценко - 6,9%, за Александра Вилкула - 5,7%, за Олега Ляшко - 5,2%, за Игоря Смешко - 4,4% .

Кроме того 1,2% опрошенных планируют проголосовать за Руслана Кошулинского, 1,2% - за Сергея Таруту, 0,8% - за Юрия Тимошенко, а за других кандидатов - всего 2,4%.

 
таблица с сайта КМИС

Опрос был проведен с 14 по 22 марта. Методом личного интервью опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украина в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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Напомним:

  • Согласно результатам опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, представленного 20 марта, Зеленского готовы были поддержать 29,4% респондентов, Тимошенко 17,2%, Порошенко - 14,9% украинцев.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 социология опрос


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