Во втором туре Зеленский лидирует, а Порошенко плетется в хвосте – опрос

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Понедельник, 25 марта 2019, 11:18

Кто бы из кандидатов в президенты не стал соперником действующего главы государства Петра Порошенко, его во втором туре обходят все оппоненты, комик Владимир Зеленский выигрывает у всех.

Об этом свидетельствуют результаты опроса от 14 до 22 марта Киевского международного института социологии.

По результатам исследования, в паре Порошенко и Юлии Тимошенко больше набирает лидерка ВО "Батькивщина": 26,7% среди всех респондентов, против 18,4% у действующего президента.

В то же время, Тимошенко обходит кандидата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко. В паре с ним Тимошенко набрала бы 26,5% голосов, а Бойко - 21,7%.

Если бы во втором туре встретились Бойко и Порошенко, то по результатам опроса, Бойко выиграл с 26% голосов, против 21,6% у Порошенко.

 

В паре лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко и Порошенко за Гриценко отдали бы свой голос 32% респондентов, за Порошенко - 17,6%.

Также Гриценко обходит во втором туре Тимошенко, он набирает 28,5% против 22% у Тимошенко.

Комик Зеленский обошел бы во втором туре и Порошенко, и Тимошенко, и Гриценко.

В паре с Порошенко он набрал бы 43% против 17,6%, в паре с Тимошенко - 39,1% против 20% у Тимошенко, в паре с Гриценко - 37,7% против 23,7% в Гриценко.

Исследование проводилось с 14 по 22 марта 2019 года. Было опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет.

Погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%.

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Зеленский Порошенко социология опрос


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