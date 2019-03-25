Полиция перешла на усиленный режим службы

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Понедельник, 25 марта 2019, 11:55

Все центральные органы исполнительной власти, входящие в систему Министерства внутренних дел, перешли на усиленный режим работы за неделю до выборов президента Украины.

Об этом 25 марта заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает сайт полиции.

 "Мы обеспечили охрану 199 окружных избирательных участков. Привлечено около 400 полицейских. Начал работу межведомственный оперативный штаб. С сегодняшнего дня весь личный состав МВД переводится на усиленный вариант несения службы", - сказал Яровой.

По его словам, к обеспечению правопорядка во время голосования 31 марта привлекут более 135,4 тысяч правоохранителей, из них более 72,5 тысяч - именно полицейских.

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что руководители территориальных подразделений будут нести персональную ответственность за ненадлежащее реагирование на любые нарушения во время выборов.

Всего, по данным полиции, с начала предвыборной кампании в Украине зарегистрировали 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Составлено 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений.

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля.

Украинская правда

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Темы: полиция виборы выборы президента 2019


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