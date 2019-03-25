Расходы Порошенко на агитацию рекордные в истории выборов в Украине – ЧЕСНО

Среди кандидатов в президенты больше всего в свой избирательный фонд перечислил средств действующий президент Петр Порошенко - 415 миллионов гривен, что является рекордным в гривневом эквиваленте в истории президентских выборов в Украине.

Об этом сообщает Общественное движение ЧЕСНО со ссылкой на промежуточные финансовые отчеты, которые обнародовала ЦИК.

Отмечается, что безусловным лидером по размеру избирательного фонда является Порошенко, который на 100% профинансировал кампанию из собственного кармана.

Сообщается, что с 8 февраля по 18 марта он перечислил в свой избирательный фонд 415 миллионов гривен.

"Если Порошенко не будет ослаблять кампании, то в итоге она только официально обойдется ему более чем в 0,5 миллиарда гривен. Если же учесть и прошлогодние расходы Порошенко на телерекламу, то лишь видимая часть его расходов достигнет 0,7 миллиарда", - говорится в публикации.

По данным ЧЕСНО, что в гривневом эквиваленте затраты Петра Порошенко на выборах являются рекордными в истории президентских выборов в Украине.

"Однако в пересчете на доллары Порошенко пока официально потратил только 15,4 миллиона долларов, тогда как Виктор Янукович за два тура выборов 2010 года потратил более 40 миллионов долларов (322 миллиона гривен), а Юлия Тимошенко - 36 миллионов долларов (290 миллионов гривен) ", - рассказали в ЧЕСНО.

Активисты добавляют, что размер избирательного фонда Тимошенко, согласно ее промежуточным финансовым отчетом, составляет 164 миллиона гривен, что на 250 миллионов меньше, чем у Петра Порошенко.

Сообщается, что все средства на ее избирательный фонд Тимошенко поступили со счетов партии "Батькивщина".

В ЧЕСНО отметили, что всего с прошлого года Тимошенко потратила на рекламу около 320 миллионов гривен.

Сообщается, что третье и четвертое места рейтинга расходов на предвыборную рекламу занимают Владимир Зеленский и Сергей Тарута.

Отмечается, что избирательный фонд Зеленского наполнялся наиболее диверсифицировано, то есть из различных источников.

"Больше всего - более 68 миллионов - на накопительный счет избирательного фонда перечислили физические лица. Еще почти 16 миллионов Зеленскому на кампанию перечислила партия "Слуга народа"", - говорится в публикации.

Активисты подчеркивают, что происхождение этих средств удастся выяснить уже после выборов, когда партия подаст в НАПК свой финотчет.

Сообщается, что в 2018 году из собственного кармана на выборы Зеленский потратил 11,5 миллионов.

"Правда, более 7 миллионов гривен Зеленскому пришлось вернуть донорам. Причина возврата средств четко не понятна. Чаще всего деньги возвращают донорам за наличие у них налогового долга или если среди бенефициаров компаний, которые перечисляли средства, выявляют иностранцев (или само предприятие зарегистрировано за рубежом)", - говорится в публикации.

В ЧЕСНО добавили, что сумма возвращенных средств фактически совпадает с суммой, которую на счет избирательного фонда перечислили юридические лица.

Сообщается, что Тарута собрал на 4 миллиона гривен меньше Владимира Зеленского, но донорам был вынужден вернуть лишь 1,3 миллиона, поэтому размер его избирательного фонда даже несколько выше, чем у Зеленского.

Сообщается, что в целом, с момента регистрации и до 18 марта на накопительный счет избирательного фонда Таруты поступило более 98 миллионов гривен, из которых 57 миллионов, поступило от физических лиц.

"Почти 33 миллиона Тарута вложил в кампанию из собственного кармана. Еще 7 миллионов кандидату перечислила партия "Основа"", - рассказали активисты.

Сообщается, что замыкает пятерку самый богатый кандидатов выдвиженец партии УКРОП Александр Шевченко, на избирательный счет которого поступило 66 миллионов.

При этом отмечается, что по данным отчета, из собственных средств на кампанию Шевченко не вкладывал, а 38,5 миллионов на его избирательный счет перечислила партия УКРОП.

Еще 27,6 миллиона Шевченко поступило от физических и юридических лиц.

"5 миллионов гривен распорядитель накопительного счета вернул донорам. Предполагаемая причина такая же, как и у Зеленского", - говорится в публикации.

Сообщается, что рейтинг по объемам поступлений в избирательные счета может измениться, ведь промежуточные финансовые отчеты десяти кандидатов до сих пор не обнародованы. Среди них и отчеты кандидатов, которые активно ведут свои кампании и тратят существенные ресурсы на телерекламу: Олега Ляшко, Александра Вилкула и Анатолия Гриценко.

Напомним: