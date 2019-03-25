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Суд рассмотрит иск из-за 228 миллионов премии Коболеву

Понедельник, 25 марта 2019, 13:09

Окружной административный суд Киева будет рассматривать иск к Государственной аудиторской службе из-за выплаты 228 млн гривен премии председателю правления ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что 13 мая суд назначил подготовительное заседание по административному делу по иску от ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" к ГАСУ из-за премии Коболеву.

Истец просит суд признать противоправным и отменить требование ГАСУ в которой говорится о том, что в нарушение постановления Кабмина "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий" Коболеву выплатили премии на более 228 млн грн.

Также в требовании говорится, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности "Нафтогаза", была без оснований списана дебиторская задолженность "Газпрома" на сумму более 11 млн грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму.

Напомним:

  • Ранее правительство решило пересмотреть в сторону уменьшения заработные платы руководителям госкомпаний, в том числе и НАК "Нафтогаз Украины".
  • Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабмина, на базе которой устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.
  • Кабмин ожидал от наблюдательного совета "Нафтогаза" новых условий контракта с председателем правления и остальной частью менеджмента компании.
  • Позже в Наблюдательном совете НАК сообщили о принятии решения продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривень.
  • 20 марта в Кабмине заявили, что продлят контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его председателем Андреем Коболевым.
  • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.
  • Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.
  • Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, таким образом, правлению "Нафтогаза" подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Украинская правда

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Темы: судНефтегазУкраина
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