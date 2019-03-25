Суд рассмотрит иск из-за 228 миллионов премии Коболеву

Окружной административный суд Киева будет рассматривать иск к Государственной аудиторской службе из-за выплаты 228 млн гривен премии председателю правления ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.

Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что 13 мая суд назначил подготовительное заседание по административному делу по иску от ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" к ГАСУ из-за премии Коболеву.

Истец просит суд признать противоправным и отменить требование ГАСУ в которой говорится о том, что в нарушение постановления Кабмина "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий" Коболеву выплатили премии на более 228 млн грн.

Также в требовании говорится, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности "Нафтогаза", была без оснований списана дебиторская задолженность "Газпрома" на сумму более 11 млн грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму.

Напомним: