Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ о заявлениях своего "перебежчика": Этот урод пропил честь офицера

Понедельник, 25 марта 2019, 13:26
СБУ о заявлениях своего перебежчика: Этот урод пропил честь офицера

Служба безопасности сообщает, что Василий Прозоров, который заявил о работе в пользу России, был уволен из рядов СБУ в 2018 году из-за служебного несоответствия.

Об этом говорится в комментарии ведомства, распространенном 25 марта после появления Прозорова в эфире российских СМИ.

"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмы" и т.д.", - отмечают в СБУ.

Отмечается, что Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие, в частности за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но этот урод должен помнить судьбу Иуды. Это дело времени", - резюмируют в СБУ.

Также на уточняющий вопрос "Украинской правды" в пресс-службе СБУ отметили, что спецслужба проверит, мог ли Прозоров передать россиянам какую-то информацию.

Напомним:

  • В День рождения СБУ 25 марта в России устроили пресс-конференцию Василия Прозорова, которого назвали перебежчиком из Службы безопасности Украины.
  • Прозоров заявил, что работал в СБУ с 1999 до 2018 года, с 2014 года числился в центральном аппарате, штабе АТО.
  • "С апреля 2014 года я добровольно по идеологическим мотивам способствовал РФ в получении информации", - заявил Прозоров.
  • Экс-сотрудник СБУ также наговорил целый ряд месседжей в частности о якобы причастности украинской стороны к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе, "тайных тюрьмах СБУ" и причастности украинских спецслужб к убийству главарей незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
Все новости...
Реклама: