СБУ о заявлениях своего "перебежчика": Этот урод пропил честь офицера
Служба безопасности сообщает, что Василий Прозоров, который заявил о работе в пользу России, был уволен из рядов СБУ в 2018 году из-за служебного несоответствия.
Об этом говорится в комментарии ведомства, распространенном 25 марта после появления Прозорова в эфире российских СМИ.
"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмы" и т.д.", - отмечают в СБУ.
Отмечается, что Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие, в частности за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.
"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но этот урод должен помнить судьбу Иуды. Это дело времени", - резюмируют в СБУ.
Также на уточняющий вопрос "Украинской правды" в пресс-службе СБУ отметили, что спецслужба проверит, мог ли Прозоров передать россиянам какую-то информацию.
Напомним:
- В День рождения СБУ 25 марта в России устроили пресс-конференцию Василия Прозорова, которого назвали перебежчиком из Службы безопасности Украины.
- Прозоров заявил, что работал в СБУ с 1999 до 2018 года, с 2014 года числился в центральном аппарате, штабе АТО.
- "С апреля 2014 года я добровольно по идеологическим мотивам способствовал РФ в получении информации", - заявил Прозоров.
- Экс-сотрудник СБУ также наговорил целый ряд месседжей в частности о якобы причастности украинской стороны к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе, "тайных тюрьмах СБУ" и причастности украинских спецслужб к убийству главарей незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".