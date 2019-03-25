СБУ о заявлениях своего "перебежчика": Этот урод пропил честь офицера

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Понедельник, 25 марта 2019, 14:26

Служба безопасности сообщает, что Василий Прозоров, который заявил о работе в пользу России, был уволен из рядов СБУ в 2018 году из-за служебного несоответствия.

Об этом говорится в комментарии ведомства, распространенном 25 марта после появления Прозорова в эфире российских СМИ.

"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмы" и т.д.", - отмечают в СБУ.

Отмечается, что Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие, в частности за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но этот урод должен помнить судьбу Иуды. Это дело времени", - резюмируют в СБУ.

Также на уточняющий вопрос "Украинской правды" в пресс-службе СБУ отметили, что спецслужба проверит, мог ли Прозоров передать россиянам какую-то информацию.

Напомним:

  • В День рождения СБУ 25 марта в России устроили пресс-конференцию Василия Прозорова, которого назвали перебежчиком из Службы безопасности Украины.
  • Прозоров заявил, что работал в СБУ с 1999 до 2018 года, с 2014 года числился в центральном аппарате, штабе АТО.
  • "С апреля 2014 года я добровольно по идеологическим мотивам способствовал РФ в получении информации", - заявил Прозоров.
  • Экс-сотрудник СБУ также наговорил целый ряд месседжей в частности о якобы причастности украинской стороны к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе, "тайных тюрьмах СБУ" и причастности украинских спецслужб к убийству главарей незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Украинская правда

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Темы: СБУ Росcия


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