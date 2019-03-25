В РФ показали "перебежчика из СБУ", который обвиняет Киев в катастрофе MH17

В России устроили пресс-конференцию некоего Василия Прозорова, которого именуют перебежчиком из Службы безопасности Украины.

Она прошла в МИА "Россия сегодня" 25 марта.

По словам Прозорова, он работал в СБУ с 1999 до 2018 года, а с мая 2014 года числился в центральном аппарате, штабе АТО.

"С апреля 2014 я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие РФ в получении информации", – цитирует Прозорова "РИА Новости".

Экс-сотрудник СБУ заявил в частности, что к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе причастна украинская сторона.

"Мое личное убеждение, оно подтверждается информацией, к катастрофе Boeing причастна украинская сторона", – сказал он.

Свое "личное убеждение" Прозоров объясняет тем, что после падения Boeing последовала "феноменально быстрая реакция украинского руководства".

"Однозначно сложилось мнение, что президент (Петр) Порошенко и его пресс-служба знали заранее об этом", – отметил он.

По мнению указаного Прозорва, к катастрофе Boeing причастны два человека "нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу СБУ.

Напомним: