В РФ показали "перебежчика из СБУ", который обвиняет Киев в катастрофе MH17
В России устроили пресс-конференцию некоего Василия Прозорова, которого именуют перебежчиком из Службы безопасности Украины.
Она прошла в МИА "Россия сегодня" 25 марта.
По словам Прозорова, он работал в СБУ с 1999 до 2018 года, а с мая 2014 года числился в центральном аппарате, штабе АТО.
"С апреля 2014 я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие РФ в получении информации", – цитирует Прозорова "РИА Новости".
Экс-сотрудник СБУ заявил в частности, что к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе причастна украинская сторона.
"Мое личное убеждение, оно подтверждается информацией, к катастрофе Boeing причастна украинская сторона", – сказал он.
Свое "личное убеждение" Прозоров объясняет тем, что после падения Boeing последовала "феноменально быстрая реакция украинского руководства".
"Однозначно сложилось мнение, что президент (Петр) Порошенко и его пресс-служба знали заранее об этом", – отметил он.
По мнению указаного Прозорва, к катастрофе Boeing причастны два человека "нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов".
"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу СБУ.
Напомним:
- 25 марта Служба безопасности Украины празднует 27-ю годовщину создания.
- 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур, упал в захваченной российскими окупантами Донецкой области - все 298 человек погибли.
- 24 мая JIT объявила, что малазийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
- В результате Австралия и Нидерланды подтвердили, что Россия несет ответственность за катастрофу пассажирского самолета.
- Нидерланды рассматривают возможность иска против России в международный суд по делу о катастрофе в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" рейса MH17.
- В ноябре 2018 года родные 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвинив Москву в нарушении их основных прав и в саботаже следствия.
- Россия отрицает любую причастность к катастрофе.