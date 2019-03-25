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В РФ показали "перебежчика из СБУ", который обвиняет Киев в катастрофе MH17

Понедельник, 25 марта 2019, 11:43

В России устроили пресс-конференцию некоего Василия Прозорова, которого именуют перебежчиком из Службы безопасности Украины.

Она прошла в МИА "Россия сегодня" 25 марта.

По словам Прозорова, он работал в СБУ с 1999 до 2018 года, а с мая 2014 года числился в центральном аппарате, штабе АТО.

"С апреля 2014 я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие РФ в получении информации", – цитирует Прозорова "РИА Новости".

Экс-сотрудник СБУ заявил в частности, что к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе причастна украинская сторона.

"Мое личное убеждение, оно подтверждается информацией, к катастрофе Boeing причастна украинская сторона", – сказал он.

Свое "личное убеждение" Прозоров объясняет тем, что после падения Boeing последовала "феноменально быстрая реакция украинского руководства".

"Однозначно сложилось мнение, что президент (Петр) Порошенко и его пресс-служба знали заранее об этом", – отметил он.

По мнению указаного Прозорва, к катастрофе Boeing причастны два человека "нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу СБУ.

Напомним:

  • 25 марта Служба безопасности Украины празднует 27-ю годовщину создания.
  • 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, упал в захваченной российскими окупантами Донецкой области - все 298 человек погибли.
  • 24 мая JIT объявила, что малазийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
  • В результате Австралия и Нидерланды подтвердили, что Россия несет ответственность за катастрофу пассажирского самолета.
  • Нидерланды рассматривают возможность иска против России в международный суд по делу о катастрофе в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" рейса MH17.
  • В ноябре 2018 года родные 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвинив Москву в нарушении их основных прав и в саботаже следствия.
  • Россия отрицает любую причастность к катастрофе.

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Темы: СБУРосcияMH17
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