У Зеленского собираются массово фотографировать протоколы голосования

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Понедельник, 25 марта 2019, 15:42

В день голосования, 31 марта, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского хочет собрать 30 тысяч фотокопий протоколов голосования, чтобы предотвратить фальсификацию выборов.

Об этом сообщает в Facebook "Зе!команда".

"Зе!команда присоединилась к грандиозному проекту "E-vybory", что поможет защитить протоколы от попыток переписывания их на пути в ЦИК! 31 марта мы вместе хотим собрать, оцифровать и опубликовать 30 000 фотокопий протоколов голосования", - отмечается в посте.

Команда кандидата собирает волонтеров, которые смогут координировать сбор фотокопий протоколов, и тех, кто сможет оцифровывать данные с вечера 31 марта по утро 1 апреля.

При этом соратники Зеленского предупреждают: "Внимание, вся работа является волонтерской, поэтому не предусматривает финансовой награды".

Напомним:

  • Согласно последнему опросу, лидером среди кандидатов в президенты по-прежнему остается шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1% респондентов, среди тех, кто определился с кандидатом.
  • 17,1% украинцев планируют проголосовать за Петра Порошенко и 12,5% - за Юлию Тимошенко.

Украинская правда

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Темы: Зеленский выборы президента 2019


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