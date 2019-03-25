У Зеленского собираются массово фотографировать протоколы голосования

В день голосования, 31 марта, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского хочет собрать 30 тысяч фотокопий протоколов голосования, чтобы предотвратить фальсификацию выборов.

Об этом сообщает в Facebook "Зе!команда".

"Зе!команда присоединилась к грандиозному проекту "E-vybory", что поможет защитить протоколы от попыток переписывания их на пути в ЦИК! 31 марта мы вместе хотим собрать, оцифровать и опубликовать 30 000 фотокопий протоколов голосования", - отмечается в посте.

Команда кандидата собирает волонтеров, которые смогут координировать сбор фотокопий протоколов, и тех, кто сможет оцифровывать данные с вечера 31 марта по утро 1 апреля.

При этом соратники Зеленского предупреждают: "Внимание, вся работа является волонтерской, поэтому не предусматривает финансовой награды".

Напомним: