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Пограничников засыпали СМС о "третьем Майдане" и "спецназе США" в Киеве

Понедельник, 25 марта 2019, 14:55
Пограничников засыпали СМС о третьем Майдане и спецназе США в Киеве

Украинские пограничники получают сообщения от неизвестных адресантов с предупреждениями о "Майдане 3.0" и спецназовцах США, которые прилетели в Украину, чтобы стабилизировать ситуацию на период "неопределенности" и отдать власть министру внутренних дел Арсену Авакову.

Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"В последние дни много пограничников, а возможно, что и других граждан, начали получать СМС провокационного содержания от неустановленных лиц", - сообщил он. 

 
FB Слободян

По словам Слободяна, в сообщениях говорится о якобы тайном прибытии в Киев "американского спецназа", что вопрос "Майдана 3.0" уже решен и не имеет смысла служить так как "за вас все уже порешали".

"Государственная пограничная служба официально заявляет, что ни один американский или любой другой спецназ в Украину не прибывал", - сообщил представитель ГПСУ.

Слободян призвал не поддаваться на провокации и добавил, что источники этих "сообщений" будут установлены довольно быстро.

"Если подобные СМС приходят и вам на телефон - сообщайте в компетентные правоохранительные органы", - написал он.

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля.

Украинская правда

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Темы: КиевМайданСШАПограничная служба
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