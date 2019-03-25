Опрос: 84% украинцев собираются идти на выборы

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Понедельник, 25 марта 2019, 16:32

По данным исследования, проведенного 5-14 марта 2019 года, 84% украинцев будут участвовать в выборах президента Украины 31 марта.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы Рейтинг.

В частности, 53% опрошенных заявили, что однозначно пойдут голосовать на выборы, а еще 31% респондентов сказали, что, скорее всего, будут голосовать 31 марта, еще 5% заявили, что им "трудно ответить".

 

В то же время, 8% опрошенных сказали, что однозначно не пойдут на президентские выборы, а 3% ответили, что затрудняются, но настроены не идти на выборы.

Для исследования были опрошены 15 000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.

В 2014 году, по данным ЦИК, явка избирателей на внеочередных выборах президента Украины составила 60,29%.

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 опрос социология


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