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"Гусь" покажет, как проголосовать на выборах

Понедельник, 25 марта 2019, 15:57

Министерство юстиции в рамках общенационального просветительского проекта подготовило видеоролики "Гусь идет на выборы", в которых разъясняются права граждан во время выборов.

Об этом рассказал 25 марта министр юстиции Павел Петренко, сообщает "Укринформ".

 

По его словам, Министерство юстиции подготовило 4 видеоролика с интернет-персонажем "Гусем", ориентированных на молодежь, которая больше воспринимает информацию через социальные сети, интернет.

"Основным героем является полюбившийся украинских персонаж "Гусь", который разъясняет, как воспользоваться своим правом голоса, как пойти на избирательный участок, проверить, есть ли ты в списках избирателей, каким образом проконтролировать законность волеизъявления и зафиксировать факты нарушений", – рассказал Петренко.

Министр напомнил, что с 23 марта у украинцев, согласно закону, появилось право проверить себя в списках избирателей непосредственно на избирательных участках.

"И 25 марта, если вы зафиксировали, что вас нет в списке избирателей, вы можете оперативно исправить эту ситуацию непосредственно в центрах государственного реестра. Сегодня тот день, когда вы можете воспользоваться своим правом и изменить свой избирательный адрес по собственному заявлению", – добавил он.

"Мы выбрали для проекта "Гуся", так как он уже известный, средний охват одного поста "Гуся" - от 2 млн человек", - пояснила иллюстратор, дизайнер и автор этого персонажа Надежда Кушнир.

 

Видеоролики будут распространяться через соцсети и СМИ, а также через территориальные управления юстиции и бюро и центры системы бесплатной правовой помощи. Кроме этого, ожидается, что ролики будут транслироваться в общественном транспорте.

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Темы: выборы президента 2019Минюст
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