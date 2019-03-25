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"Судья Майдана" всего за 2 месяца сумел "отрастить" добропорядочность – ОСД

Понедельник, 25 марта 2019, 16:21

Судья Святошинского райсуда Киева Тарас Заяц 18 января провалил тест на добропорядочность, когда хотел устроиться на работу в Антикоррупционный суд, а уже 20 марта этот показатель у него оказался в норме.

Об этом пишет в Facebook Общественный совет добропорядочности.

"18 января нынешнего года Заяц вылетел из конкурса в Высший антикоррупционный суд. Общественный совет международных экспертов определил, что он не достоин осуществлять правосудие", - говорится в сообщении.

В совете назвали причины, по которым судья не прошел отбор:

  • во времена Революции достоинства Заяц принимал против участника акций протеста своевольные решения, обусловленные политическими мотивами;
  • скрыл этот факт в своей декларации добропорядочности за 2016 год;
  • стоимость приобретенного им и его родственниками имущества значительно превышает задекларированные доходы.

В частности, международные эксперты подсчитали, что судья и его родители не смогли бы приобрести столичную квартиру стоимостью 140 тысяч долларов, а также автомобиль бизнес-класса за 90 тысяч. Таким образом, они установили существенное несоответствие доходов судьи и его семьи их богатству.

"Впрочем, его добропорядочность резко выросла уже через два месяца - при прохождении квалификационной оценки", - отмечают в ОСД.

По данным экспертов, 20 марта Высшая квалификационная комиссия судей признала его добропорядочным. "Судья Майдана" успешно аттестовался и будет судить бессрочно.

В Раде добропорядочности также предоставили информацию из базы данных "Судейская кровь". Согласно ей, Заяц является представителем судейской династии и имеет влиятельных родственников. Его мать до судебной реформы была судьей Высшего административного суда, а жена работала в секретариате Высшего совета правосудия. Родной дядя Зайца и до сих пор является судьей Киевского окружного административного суда.

 
Тарас Заяц

Напомним:

  • 18 января 2019 года Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей исключили из конкурса 8 кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Среди них был и судья Тарас Заяц.

Украинская правда
Темы: судКиевМайдан
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