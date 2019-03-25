Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.

Об этом сообщает Reuters.

JUST IN: Trump signs declaration recognizing Israel's sovereignty over disputed Golan Heights territory pic.twitter.com/RsNgObRIlM — Reuters Top News (@Reuters) March 25, 2019

Президент США подписал соответствующий документ в Белом доме во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним: