Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот
Понедельник, 25 марта 2019, 17:28
Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.
Об этом сообщает Reuters.
JUST IN: Trump signs declaration recognizing Israel's sovereignty over disputed Golan Heights territory pic.twitter.com/RsNgObRIlM— Reuters Top News (@Reuters) March 25, 2019
Президент США подписал соответствующий документ в Белом доме во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Напомним:
- 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
- В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.
- В России выступили против признания США Голанских высот. По мнению главы российского МИД, такая политика противоречит международному праву и "усугубляет положение на всем Ближнем Востоке". Кроме того, РФ обвинила США в двойных стандартах касательно признания Голанских высот и непризнания аннексии Крыма.
- В ответ, глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов.
- Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.
Украинская правда