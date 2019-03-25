В 1+1 заявили о "давлении на независимые СМИ и свободу слова" из-за иска Порошенко
На телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" заявили, что распространенные ими утверждения о Петре Порошенко подкреплены доказательной базой и свидетелями и отметили давление из-за иска президента против телеканала.
Об этом говорится в распространенном заявлении "1+1 медиа".
"Группа 1+1 медиа заявляет, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкрепленный доказательной базой и свидетелями. В последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое громкое заявление больше похоже на элемент предвыборной промо-кампании, чем на реальное опровержение в суде вроде ложной информации, озвученной в эфире 1+1", - говорится в заявлении.
По мнению медиагруппы, заявление председателя фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова об иске Порошенко "не имеет конкретики и фактажа, с беспочвенными обвинениями в адрес 1+1".
А ее распространения "свидетельствует о давлении на независимые средства массовой информации и свободу слова и недопустимые со стороны действующего президента", убеждены на телеканале Коломойского.
Также в "1+1" отметили, что телеканал пытался получить комментарий в Администрации Президента "относительно приведенных фактов, впрочем ответ на многочисленные обращения не был предоставлен" и добавили, что до сих пор ждут ответа на свои вопросы.
Напомним:
- Президент Петр Порошенко подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1+1" из-за "черного пиара" против него.
- Накануне на телеканале Коломойского вышла телепередача. В ней беглый нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в особо тяжелых экономических преступлениях, заявлял, что располагает доказательствами причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытки перекупить телеканал "112-Украина", финансовых сделок и якобы высоких доходов президента от ведения бизнеса в РФ.
- Кроме того, в телепередаче утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.