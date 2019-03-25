Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В 1+1 заявили о "давлении на независимые СМИ и свободу слова" из-за иска Порошенко

Понедельник, 25 марта 2019, 21:25
В 1+1 заявили о давлении на независимые СМИ и свободу слова из-за иска Порошенко
УНИАН

На телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" заявили, что распространенные ими утверждения о Петре Порошенко подкреплены доказательной базой и свидетелями и отметили давление из-за иска президента против телеканала.

Об этом говорится в распространенном заявлении "1+1 медиа".

"Группа 1+1 медиа заявляет, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкрепленный доказательной базой и свидетелями. В последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое громкое заявление больше похоже на элемент предвыборной промо-кампании, чем на реальное опровержение в суде вроде ложной информации, озвученной в эфире 1+1", - говорится в заявлении.

По мнению медиагруппы, заявление председателя фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова об иске Порошенко "не имеет конкретики и фактажа, с беспочвенными обвинениями в адрес 1+1".

А ее распространения "свидетельствует о давлении на независимые средства массовой информации и свободу слова и недопустимые со стороны действующего президента", убеждены на телеканале Коломойского.

Также в "1+1" отметили, что телеканал пытался получить комментарий в Администрации Президента "относительно приведенных фактов, впрочем ответ на многочисленные обращения не был предоставлен" и добавили, что до сих пор ждут ответа на свои вопросы.

Напомним:

  • Президент Петр Порошенко подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1+1" из-за "черного пиара" против него.
  • Накануне на телеканале Коломойского вышла телепередача. В ней беглый нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в особо тяжелых экономических преступлениях, заявлял, что располагает доказательствами причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытки перекупить телеканал "112-Украина", финансовых сделок и якобы высоких доходов президента от ведения бизнеса в РФ.
  • Кроме того, в телепередаче утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

Украинская правда
Темы: СМИКоломойскийПорошенкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
СМИ
Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Последние новости
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
Все новости...
Реклама: