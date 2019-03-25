Порошенко подает в суд на канал Коломойского

Президент Петр Порошенко подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1 + 1" из-за "черного пиара" против него.

Об этом говорится в опубликованном заявлении председателя фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова.

"В течение пяти лет своего президентства за редкими исключениями Петр Порошенко принципиально воздерживался от любых исков к средствам массовой информации", - сказал Герасимов.

Однако, по его словам, за последние месяцы информационная политика телеканала 1+1 "претерпела существенные изменения".

"Речь идет о канале 1+1. Владелец этого СМИ не выдержал испытания четвертой властью, которую дает обладание таким мощным средством воздействия на сознание украинцев. Он не смог удержаться от соблазна грубого полномасштабного использования этого медиаресурса с целью сведения своих счетов с государством. Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическое вранье в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президенту", - отмечается в заявлении.

Накануне на телеканале Коломойского вышла телепередача. В ней беглый нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в особо тяжелых экономических преступлениях, заявлял, что располагает доказательствами причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытки перекупить телеканал "112-Украина", финансовых сделок и якобы высоких доходов президента от ведения бизнеса в РФ.

Кроме того, в телепередаче утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

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