Порошенко подает в суд на канал Коломойского
Президент Петр Порошенко подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1 + 1" из-за "черного пиара" против него.
Об этом говорится в опубликованном заявлении председателя фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова.
"В течение пяти лет своего президентства за редкими исключениями Петр Порошенко принципиально воздерживался от любых исков к средствам массовой информации", - сказал Герасимов.
Однако, по его словам, за последние месяцы информационная политика телеканала 1+1 "претерпела существенные изменения".
"Речь идет о канале 1+1. Владелец этого СМИ не выдержал испытания четвертой властью, которую дает обладание таким мощным средством воздействия на сознание украинцев. Он не смог удержаться от соблазна грубого полномасштабного использования этого медиаресурса с целью сведения своих счетов с государством. Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко", - говорится в сообщении.
"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическое вранье в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президенту", - отмечается в заявлении.
Накануне на телеканале Коломойского вышла телепередача. В ней беглый нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в особо тяжелых экономических преступлениях, заявлял, что располагает доказательствами причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытки перекупить телеканал "112-Украина", финансовых сделок и якобы высоких доходов президента от ведения бизнеса в РФ.
Кроме того, в телепередаче утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
Напоминаем:
- В конце 2016 года Онищенко заявил, что располагает записями, на которых - кроме прочих - разговоры с президентом Украины Петром Порошенко, но до сих пор они не обнародованы. Вместе с тем мир увидели разговоры Онищенко с якобы Николаем Мартыненко и Олесем Довгим.
- Александр Онищенко является фигурантом "газового дела", которое расследует НАБУ: по данным следствия, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
- Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
- В 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили менее $400 тысяч за первую его встречу с Дональдом Трампом.
- В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC.
- В материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.
- В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровеннойложью и потребовали опровержения данной информации.
- В феврале 2019 года суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела признал однобоким материал ВВС.