Порошенко подает в суд на канал Коломойского
Президент Петр Порошенко подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1 + 1" из-за "черного пиара" против него.
Об этом говорится в опубликованном заявлении председателя фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова.
"В течение пяти лет своего президентства за редкими исключениями Петр Порошенко принципиально воздерживался от любых исков к средствам массовой информации", - сказал Герасимов.
Однако, по его словам, за последние месяцы информационная политика телеканала 1+1 "претерпела существенные изменения".
"Речь идет о канале 1+1. Владелец этого СМИ не выдержал испытания четвертой властью, которую дает обладание таким мощным средством воздействия на сознание украинцев. Он не смог удержаться от соблазна грубого полномасштабного использования этого медиаресурса с целью сведения своих счетов с государством. Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко", - говорится в сообщении.
"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическое вранье в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президенту", - отмечается в заявлении.
Напоминаем:
- В 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили менее $400 тысяч за первую его встречу с Дональдом Трампом.
- В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC.
- В материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.
- В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровеннойложью и потребовали опровержения данной информации.
- В феврале 2019 года суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела признал однобоким материал ВВС.
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