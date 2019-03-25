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Украина на последних минутах побеждает Люксембург в отборе на Евро-2020

Понедельник, 25 марта 2019, 23:03

Сборная Украины в матче 2 тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 году на последних минутах вырвала победу у команды Люксембурга со счетом 2:1.

Поединок прошел в понедельник, 25 марта, в Люксембурге.

После матча с Португалией Андрей Шевченко сделал сразу несколько изменений в стартовом составе - тренер "сине-желтых" решил сыграть без номинального опорного полузащитника.

Украинцы в первые 30-ть минут поединка полностью превосходили соперника, но первыми забили в этой игре хозяева поля. После навеса с фланга Давид Тюрпель оказался первым на мяче и пробил Андрея Пятова - 1:0.

"Сине-желтые" довольно быстро отыгрались. На 40-й минуте после идеального паса в штрафную площадку от Александра Зинченко Виктор Цыганков ударом низом пробил в угол ворот сборной Люксембурга - 1:1.

Во втором тайме Люксембург не сдался и создал немало проблем защиты украинцев. В атаке подопечные Шевченко были не менее активными, чем в первом тайме, но ударам Коноплянки, Мораэса и Яремчука не хватало точности.

На 90-й минуте люксембуржцы имели шанс даже выиграть этот матч, но не использовали выход два в один.

Уже на третьей добавленной минуте к основному времени Украина вырывает победу в этой встрече. Руслан Малиновский выполнил со стандарта подачу в штрафную и Жерсон Родригес ударом головой в угол собственных ворот забивает автогол, принеся Украине важные три очка.

После этой победы сборная Украины с четырьмя очками после двух туров возглавила группу В. В другом матче группы этого дня Португалия и Сербия сыграли вничью 1:1.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
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