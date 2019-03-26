ООС: Боевики били из артиллерии и минометов, 2 раненых

За прошедшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооруженияъе. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 26 марта.

Подчеркивается, что боевики обстреливали позиции подразделений ОС из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников четыре раза: из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новомихайловка; из крупнокалиберных пулеметов - возле села Старогнатовка и вблизи города Красногоровка.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское", - заявили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды открывали огонь: из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра - в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское; из стрелкового оружия - возле поселка Луганское.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.