За время существования Нацгвардия потеряла на Донбассе более двухсот бойцов

За 5 лет 219 представителей Национальной гвардии погибли в боях на Донбассе, 812 получили ранения, еще 14 пропали без вести.

Об этом в День Национальной гвардии Украины сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Немного цифр на первую 5 годовщину Национальная гвардия Украины: 45 тысяч личного состава (законом предусмотрено увеличение при необходимости до 60 тысяч) 34495 участников боевых действий", – написал он.

"1364 отмечены государственными наградами, в том числе 188 посмертно, три Героя Украины (посмертно) – генерал-майор Сергей Кульчицкий, лейтенант Богдан Завада, солдат Евгений Тельнов", – продолжил Шевченко.

"Всего – 219 погибших в АТО и ООС; 812 раненых и травмированных на войне, 14 пропавших без вести", – констатировал он.