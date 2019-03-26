Украина в день выборов перейдет на летнее время

В ночь с 30 на 31 марта Украина перейдет на летнее время.

Переход происходит согласно постановлению Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года.

В 3 часа ночи 31 марта стрелки часов необходимо перевести на 1 час вперед.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", с 31 марта поезда будут курсировать по летнему времени.

Однако волноваться по этому поводу пассажирам не стоит, потому что время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом перехода.

Напомним: