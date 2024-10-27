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Украина перешла на "зимнее" время

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 октября 2024, 03:27
Украина перешла на зимнее время
фото: pixabay

В ночь на 27 октября Украина перешла на "зимнее" время - в 4.00 стрелки часов перевели на один час назад.

Источник: постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года

Детали: Современные электронные устройства - компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны и "умные" часы переводят время автоматически.

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Для справки: Традиция "летнего" и "зимнего" времени в Украине действует еще со времен СССР, начиная с 1981 года. Основными причинами было сохранение электроэнергии и продление светового дня.

Ученые убеждены, что переход на летнее время для человека тяжелее, однако и "дополнительный" час имеет свое влияние.

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Напомним:

  • 16 июля Верховная Рада поддержала в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.
  • Академия наук высшей школы призвала Зеленского ветировать этот закон - в частности, из-за увеличения расходов электроэнергии.
  • В то же время в Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов на "летнее время".
  • Вокруг перевода часов годами ведутся дискуссии. Критики зимнего времени говорят, если оставить его, в летние ночи солнце будет светить лишний час, когда все еще спят. Те, кто против летнего, говорят, что с ним зимой придется вставать затемно.
  • Президент Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект, который отменяет сезонный перевод часов. В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время - стрелки часов переведут на час назад.

времязаконодательство
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