В ночь на 27 октября Украина перешла на "зимнее" время - в 4.00 стрелки часов перевели на один час назад.

Источник: постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года

Детали: Современные электронные устройства - компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны и "умные" часы переводят время автоматически.

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Для справки: Традиция "летнего" и "зимнего" времени в Украине действует еще со времен СССР, начиная с 1981 года. Основными причинами было сохранение электроэнергии и продление светового дня.

Ученые убеждены, что переход на летнее время для человека тяжелее, однако и "дополнительный" час имеет свое влияние.

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Напомним: