Украина перешла на "зимнее" время
В ночь на 27 октября Украина перешла на "зимнее" время - в 4.00 стрелки часов перевели на один час назад.
Источник: постановление Кабинета министров от 13 мая 1996 года
Детали: Современные электронные устройства - компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны и "умные" часы переводят время автоматически.
Для справки: Традиция "летнего" и "зимнего" времени в Украине действует еще со времен СССР, начиная с 1981 года. Основными причинами было сохранение электроэнергии и продление светового дня.
Ученые убеждены, что переход на летнее время для человека тяжелее, однако и "дополнительный" час имеет свое влияние.
Читайте также: Летнее время: "европейское" или "московское"? Зачем Украина снова перевела часы
Почему перевод часов плохая идея? Объясняет биолог
Напомним:
- 16 июля Верховная Рада поддержала в целом законопроект об исчислении времени в Украине, который предусматривает отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.
- Академия наук высшей школы призвала Зеленского ветировать этот закон - в частности, из-за увеличения расходов электроэнергии.
- В то же время в Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов на "летнее время".
- Вокруг перевода часов годами ведутся дискуссии. Критики зимнего времени говорят, если оставить его, в летние ночи солнце будет светить лишний час, когда все еще спят. Те, кто против летнего, говорят, что с ним зимой придется вставать затемно.
- Президент Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект, который отменяет сезонный перевод часов. В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время - стрелки часов переведут на час назад.