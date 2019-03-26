Воины ОУН-УПА отныне – тоже участники боевых действий

Вступил в силу закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", направленный на усиление социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

Согласно заключительным положениям, он вступает в силу через три месяца после опубликования.

Верховная Рада приняла закон о признании всех воинов ОУН-УПА участниками боевых действий 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины. 22 декабря президент подписал его, а 26 декабря нормативный акт опубликовали в газете "Голос Украины".

Согласно ему, участниками боевых действий признаны "лица, принимавшие участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с законом "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признаны борцами за независимость Украины в XX веке "

Порядок предоставления статуса УБД указанным лицам устанавливает Кабинет министров.

За эти три месяца Кабмин должен был принять и внедрить нормативно-правовые акты, необходимые для реализации закона, и привести другие нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом.