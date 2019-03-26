Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воины ОУН-УПА отныне – тоже участники боевых действий

Вторник, 26 марта 2019, 09:50

Вступил в силу закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", направленный на усиление социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке.

Согласно заключительным положениям, он вступает в силу через три месяца после опубликования.

Верховная Рада приняла закон о признании всех воинов ОУН-УПА участниками боевых действий 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины. 22 декабря президент подписал его, а 26 декабря нормативный акт опубликовали в газете "Голос Украины".

Согласно ему, участниками боевых действий признаны "лица, принимавшие участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с законом "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признаны борцами за независимость Украины в XX веке "

Порядок предоставления статуса УБД указанным лицам устанавливает Кабинет министров.

За эти три месяца Кабмин должен был принять и внедрить нормативно-правовые акты, необходимые для реализации закона, и привести другие нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом.

Темы: законодательствоУПАистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
законодательство
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Последние новости
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
Все новости...
Реклама: