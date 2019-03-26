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Посол ЕС заявил об активной борьбе реформаторов и их противников в Украине

Вторник, 26 марта 2019, 10:34

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли констатировал активное противодействие реформам в Украине со стороны тех, чьи собственные интересы не соответствуют интересам страны.

Об этом он сказал на ежегодном Конгрессе региональных советов по вопросам реформы в сфере правосудия во вторник в Киеве, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"В переходный период всегда происходит постоянная борьба между теми, кто пытается сохранить статус-кво, и реформаторами. В Украине тоже идет эта борьба, но здесь эта борьба гораздо активнее, чем в других странах переходного периода", - отметил Хюг Мингарелли.

Он подчеркнул, что Украина является одной из крупнейших стран региона, "потому те, кто за 25 лет смог сформировать свои интересы вопреки интересам страны, борются за то, чтобы остановить или отсрочить процесс реформ".

"Поэтому не должно никого удивлять то, что процесс реформ здесь не такой быстрый", - сказал Мингарелли.

При этом посол подчеркнул, что ЕС – на стороне реформаторов.

"Мы в ЕС, очевидно, на стороне реформаторов. Особенно когда речь идет о реформе системы правосудия. Мы продолжим тратить много времени, сил и ресурсов, чтобы поддержать вас в вашей борьбе за систему правосудия", - отметил дипломат.

Говоря о необходимых изменениях в сфере правосудия, Мингарелли отметил: "Нам необходимо обеспечить достойное выполнение новых процессуальных кодексов, чтобы гарантировать полную защиту обеих сторон там, где сегодня еще так не происходит. А также чтобы продвигались пробация, электронное правосудие и другое".

Ранее Мингарелли уверял, что Евросоюз продолжит программу поддержки реформы децентрализации в Украине.

Европейская правда

Темы: ЕСУкраинареформы
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