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Из-за взрыва гранаты пострадали двое полицейских

Вторник, 26 марта 2019, 11:24

Двое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты в Запорожской области.

Об этом сообщает глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.

"Два офицера Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника", - пишет Князев.

В свою очередь спикер Национальной полиции Ярослав Тракало уточнил "Украинской правде", что инцидент произошел в 11.00 в районе города Пологи Запорожской области.

"В результате взрыва были травмированы два работника группы реагирования патрульной полиции 1987 и 1985 рождения, и злоумышленник, который применил гранату, 1989 года рождения. В настоящее время травмированные доставлены в больницу", - отметил спикер Нацполиции.

По словам Тракало, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства и продолжается осмотр места преступления.

 
Пострадало и служебное авто

Валентина Романенко, УП
Темы: полицияЗапорожская область
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