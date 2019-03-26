Из-за взрыва гранаты пострадали двое полицейских

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Вторник, 26 марта 2019, 12:24

Двое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты в Запорожской области.

Об этом сообщает председатель Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.

"Два офицера Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника", - пишет Князев.

В то же время представитель Национальной полиции Ярослав Тракало уточнил "Украинской правде", - что инцидент произошел в 11.00 в городе Пологи Запорожской области.

"В результате взрыва были травмированы два работника группы реагирования патрульной полиции 1987 и 1985 рождения, и злоумышленника, который применил гранату, 1989 года рождения. В настоящее время травмированных доставлены в больницу", - отметил представитель Нацполиции.

По словам Тракало, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства и продолжается осмотр места преступления.

Валентина Романенко, УП

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Темы: полиция Запорожская область


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