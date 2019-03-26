Из-за взрыва гранаты пострадали двое полицейских
Двое полицейских пострадали в результате взрыва гранаты в Запорожской области.
Об этом сообщает председатель Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.
"Два офицера Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника", - пишет Князев.
В то же время представитель Национальной полиции Ярослав Тракало уточнил "Украинской правде", - что инцидент произошел в 11.00 в городе Пологи Запорожской области.
"В результате взрыва были травмированы два работника группы реагирования патрульной полиции 1987 и 1985 рождения, и злоумышленника, который применил гранату, 1989 года рождения. В настоящее время травмированных доставлены в больницу", - отметил представитель Нацполиции.
По словам Тракало, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Решается вопрос об открытии уголовного производства и продолжается осмотр места преступления.
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