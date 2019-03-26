Снег с дождем и сильный ветер: синоптик обещает последнюю "какабеку"

В среду в Украине ожидаются осадки в виде снега с дождем и сильный ветер.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

"Опять сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание ночью до +3-3, а днем ​​до +3 +6 градусов. Лишь на востоке и на юго-востоке Украины будет теплее, +5 +11 градусов, и мокрый снег сюда не дойдет, только дождь", – отмечает синоптик.

В Киеве, по словам Диденко, 27 марта - один из последних дней, когда "можно будет "насладиться" таким явлением, как какабека".

В столице в среду будет идти мокрый снег с дождем, ожидается сильный ветер и температура воздуха достигнет всего +4, +5 градусов.

Однако, по словам Диденко, с четверга погода начнет выравниваться и уже конец недели засияет в Украине солнцем, синим небом и "теплая погода наконец подкрасит в нормальные цвета наши посиневшие от холода носы и щеки".

Согласно Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 марта самая высокая температура днем была +19,6 в 1992 году, самая низкая ночью -11,5 в 1899 году, отмечает "Интерфакс-Украина".



По данным Укргидрометцентра, в четверг ночью в Украине, кроме западной части, небольшой (в восточных областях умеренный) мокрый снег, днем по всей стране без осадков. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях и Приазовье около 0°; днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.



В Киеве 28 марта – ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.