Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе ранили бойца ООС

Вторник, 26 марта 2019, 12:36

Во вторник в зоне проведения Операции объединенных сил в результате обстрелов боевиков получил ранения один военный ООС.

Об этом в ежедневной сводке 26 марта рассказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала суток в результате вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Сейчас он получает необходимую помощь в медицинском учреждении. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что 26 марта по состоянию на 12.00 боевики совершили 5 обстрелов подконтрольных украинской власти территорий и позиций ООС.

"С 06.15 российские оккупанты вели обстрел защитников Троицкого из противотанковых ракетных комплексов. В течение 30 минут подразделения Объединенных сил адекватно заставили врага к дальнейшему соблюдения режима тишины", - говорится в сводке.

Кроме того с 08.00 утра боевики дважды обстреливали Авдеевку из гранатометов и стрелкового оружия, а после 10.15 применили крупнокалиберные пулеметы по позициям ООС у Красногоровки.

С 11.10 в течение 20 минут, оккупанты осуществляли обстрел позиций ООС в районе Крымского.

"В направлении из села Желобок оккупанты выпустили 3 мины 120-го калибра и вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что военные ООС подавляли активность боевиков огневыми средствами.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: