На Донбассе ранили бойца ООС

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Вторник, 26 марта 2019, 13:36

Во вторник в зоне проведения Операции объединенных сил в результате обстрелов боевиков получил ранения один военный ООС.

Об этом в ежедневной сводке 26 марта рассказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала суток в результате вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Сейчас он получает необходимую помощь в медицинском учреждении. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что 26 марта по состоянию на 12.00 боевики совершили 5 обстрелов подконтрольных украинской власти территорий и позиций ООС.

"С 06.15 российские оккупанты вели обстрел защитников Троицкого из противотанковых ракетных комплексов. В течение 30 минут подразделения Объединенных сил адекватно заставили врага к дальнейшему соблюдения режима тишины", - говорится в сводке.

Кроме того с 08.00 утра боевики дважды обстреливали Авдеевку из гранатометов и стрелкового оружия, а после 10.15 применили крупнокалиберные пулеметы по позициям ООС у Красногоровки.

С 11.10 в течение 20 минут, оккупанты осуществляли обстрел позиций ООС в районе Крымского.

"В направлении из села Желобок оккупанты выпустили 3 мины 120-го калибра и вели огонь из противотанковых ракетных комплексов", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что военные ООС подавляли активность боевиков огневыми средствами.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе
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