В киевскую полицию поступило сообщение о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко, правоохранители выехали на место происшествия.

Об этом сообщил сам Гриценко в Facebook.

"Работая в Днепре, только что получил такое сообщение из киевского штаба: к нам в партийный офис приехали наряд патрульной полиции, а также следственная группа. Сообщили, что поступило анонимное сообщение на тел. 102 о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко с указанием адреса улица Антоновича, 23-Б", - написал он.

Гриценко добавил, что полиция эвакуировала людей из дома и ждет оперативную группу с кинологами для проверки здания.

Фото с facebook ГРиценка

В полиции Киева сообщили "Украинской правде", что на месте работают правоохранители, и результаты проверки озвучат в скором времени.