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В Киеве "минировали" офис Гриценко

Вторник, 26 марта 2019, 13:24

В киевскую полицию поступило сообщение о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко, правоохранители выехали на место происшествия.

Об этом сообщил сам Гриценко в Facebook.

"Работая в Днепре, только что получил такое сообщение из киевского штаба: к нам в партийный офис приехали наряд патрульной полиции, а также следственная группа. Сообщили, что поступило анонимное сообщение на тел. 102 о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко с указанием адреса улица Антоновича, 23-Б", - написал он.

Гриценко добавил, что полиция эвакуировала людей из дома и ждет оперативную группу с кинологами для проверки здания. 

 
Фото с facebook ГРиценка 

В полиции Киева сообщили "Украинской правде", что на месте работают правоохранители, и результаты проверки озвучат в скором времени.

Позже в полиции сообщили, что информация о заминировании офиса Гриценко не подтвердилась.

Отмечается, что неизвестный позвонил на линию 102 и рассказал, что вчера во время распития алкогольных напитков его знакомый говорил о заминировании офиса Гриценко и даже показал ему пакет с устройством, похожим на взрывчатку.

"На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления и специалисты профильных служб. Проводилась эвакуация людей из помещения и тщательная проверка здания и прилегающей к ней территории. Опасных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Правоохранители разыскивают мужчину, который сообщил о заминировании, и его товарища, который планировал совершить преступление.

Украинская правда
Темы: ГриценкоКиевполиция
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