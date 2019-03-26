В Киеве "заминировали" офис Гриценко

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Вторник, 26 марта 2019, 14:24

В киевскую полицию поступило сообщение о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко, правоохранители выехали на место происшествия.

Об этом сообщил сам Гриценко в Facebook.

"Работая в Днепре, только что получил такое сообщение из киевского штаба: к нам в партийный офис приехали наряд патрульной полиции, а также следственная группа. Сообщили, что поступило анонимное сообщение на тел. 102 о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко с указанием адреса улица Антоновича, 23-Б", - написал он.

Гриценко добавил, что полиция эвакуировала людей из дома и ждет оперативную группу с кинологами для проверки здания. 

 
Фото с facebook ГРиценка 

В полиции Киева сообщили "Украинской правде", что на месте работают правоохранители, и результаты проверки озвучат в скором времени.

Украинская правда

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Темы: Гриценко Киев полиция
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