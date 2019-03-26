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Россия хочет обмена геопространственными данными с Беларусью

Вторник, 26 марта 2019, 13:28

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Белоруссией об обмене геопространственной информацией между их вооруженными силами.

Распоряжение о подписании Соглашения между российским и белорусским правительствами о взаимном обмене геопространственной информацией между вооруженными силами России и Беларуси было подписано 22 марта.

Министерству обороны России поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение.

Если его подпишут, военные двух стран создадут банки данных геопространственной информации, будут обмениваться данными о "возможностях и потребностях сторон в области геопространственной информации", будут делиться опытом и документацией и т. п.

Обмен будет безвозмездным.

При этом, как предполагается, стороны не смогут раскрывать и передавать другим странам геопространственную информацию другой стороны, если не будет письменной договоренности об обратном. Также они не должны использовать данные друг против друга.

РФ и Беларусь обяжутся защищать информацию с ограниченным распространением.

Обмен информацией, составляющей государственную тайну, будет происходить по отдельному соглашению.

Это же соглашение заключается на 5 лет и будет автоматически продлеваться на пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить его действие (не позднее чем за 6 месяцев до истечения очередного периода).

Темы: РосcияБеларусьмеждународные отношения
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