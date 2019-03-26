Суд вынес приговор патрульной, которая издевалась над пьяным мужчиной

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Вторник, 26 марта 2019, 14:54

Бывший инспектор патрульной полиции, которая применила насилие в отношении нетрезвого мужчины, получила условный тюремный срок.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Заречный районный суд города Сумы 26 марта признал, что обвиняемая превысила свои служебные полномочия.

Женщину приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года с лишением специального звания "лейтенант полиции".

Речь идет о резонансном событии, которое произошло13 мая 2018 года. Тогда патрульные полицейские выехали на вызов и обнаружили на скамейке мужчину в нетрезвом состоянии.

Инспектор роты батальона Управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не оказывал сопротивление, физическую силу. В частности она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего.

Видео этого позорного поступка выложили в Интернет неравнодушные граждане.

Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения.

Украинская правда

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Темы: полиция Сумы суд
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