Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд вынес приговор патрульной, которая издевалась над пьяным мужчиной

Вторник, 26 марта 2019, 13:54

Бывший инспектор патрульной полиции, которая применила насилие в отношении нетрезвого мужчины, получила условный тюремный срок.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

Заречный районный суд города Сумы 26 марта признал, что обвиняемая превысила свои служебные полномочия.

Женщину приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года с лишением специального звания "лейтенант полиции".

Речь идет о резонансном событии, которое произошло13 мая 2018 года. Тогда патрульные полицейские выехали на вызов и обнаружили на скамейке мужчину в нетрезвом состоянии.

Инспектор роты батальона Управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не оказывал сопротивление, физическую силу. В частности она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего.

Видео этого позорного поступка выложили в Интернет неравнодушные граждане.

Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения.

Украинская правда
Темы: полицияСумысуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
полиция
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Последние новости
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: