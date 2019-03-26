Украинцы продавали газ из России в ОРДО – СБУ
Сотрудники Службы безопасности задержали двух уроженцев Донецкой области, которые наладили схему поставки сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территории Донбасса.
Об этом 26 марта сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что с 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры мужчины поставляли боевикам газ через неконтролируемый украинской властью участок границы.
"Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР", - сообщили в ведомстве.
С реализованного газа дельцы платили "налоги" фейковой республике.
Правоохранители задержали злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное следствие.