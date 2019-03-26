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Украинцы продавали газ из России в ОРДО – СБУ

Вторник, 26 марта 2019, 16:05

Сотрудники Службы безопасности задержали двух уроженцев Донецкой области, которые наладили схему поставки сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территории Донбасса.

Об этом 26 марта сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что с 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры мужчины поставляли боевикам газ через неконтролируемый украинской властью участок границы. 

 

"Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР", - сообщили в ведомстве.

С реализованного газа дельцы платили "налоги" фейковой республике.

Правоохранители задержали злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

 

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Украинская правда

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Темы: СБУОРДЛОДонбассРосcиягаз
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