Глава ЦИК Беларуси приедет наблюдать за выборами президента Украины

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина и представитель нижней палаты белорусского парламента приедут наблюдать за выборами президента Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Глава белорусского Центризбиркома ранее получила соответствующее приглашение от украинских коллег.

"Участие в международном наблюдении за выборами президента Украины в составе миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) примет депутат Палаты представителей Анна Старовойтова", – сообщили агентству в пресс-службе нижней палаты.

Белорусский парламентарий будет находиться в Украине в составе международной миссии с 29 марта по 1 апреля.

Напомним: