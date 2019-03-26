Глава ЦИК Беларуси приедет наблюдать за выборами президента Украины

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Вторник, 26 марта 2019, 17:19

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина и представитель нижней палаты белорусского парламента приедут наблюдать за выборами президента Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Глава белорусского Центризбиркома ранее получила соответствующее приглашение от украинских коллег.

"Участие в международном наблюдении за выборами президента Украины в составе миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) примет депутат Палаты представителей Анна Старовойтова", – сообщили агентству в пресс-службе нижней палаты.

Белорусский парламентарий будет находиться в Украине в составе международной миссии с 29 марта по 1 апреля.

Напомним:

  • Ранее Украина отказалась принимать наблюдателей из России как страны-агрессора, а также перенесла избирательные участки из своих дипломатических миссий в России в другие страны.
  • В феврале 2019 года Ермошина отмечала, что выборы в Украине "выигрывают не более достойные, а те, кто может больше потратить на избирательную кампанию".
  • Парламентскую избирательную кампанию в Украине 2014 года Ермошина назвыла аморальной.
  • Во время акций протеста на выборах президента Беларуси 2010 года Ермошина так прокомментировала задержание активистов, в том числе большого числа женщин: "Это не женщины. Настоящие женщины сидят дома и варят борщ".

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Темы: выборы президента 2019 Беларусь


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