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ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

Среда, 20 марта 2019, 18:32
ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ЦИК.

"Комиссия отказала указанной организации (БДИПЧ ОБСЕ - ред.) в регистрации официальными наблюдателями на очередных выборах президента Украины 24 лицам, являющимся гражданами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ЦИК рассказали, что к ним поступило обращение Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вместе с другими документами о регистрации официальных наблюдателей на президентских выборах.

"Как усматривалось из представленных анкет, ксерокопий паспортов лиц, которых предложено зарегистрировать официальными наблюдателями от указанной организации, 24 человека из предложенных 684 являются гражданами Российской Федерации, в соответствии с требованиями закона не могут быть официальными наблюдателями", - подчеркнули в ЦИК.

Соответственно, ЦИК зарегистрировала 660 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.

В Центризбиркоме отметили, что согласно соответствующим нормам закона Украины "О выборах Президента Украины", официальным наблюдателем, в частности от международных организаций, не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В ЦИК напомнили, что Верховная Рада признала Россию государством-агрессором.

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Напомним:

  • В МИД РФ заявили, что Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.
  • На президентских выборах 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.
  • Выборы президента назначены на 31 марта.

Темы: ЦИКвыборы президента 2019РосcияОБСЕ
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