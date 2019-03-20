ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

509 просмотров
Среда, 20 марта 2019, 19:32

Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ЦИК.

"Комиссия отказала указанной организации (БДИПЧ ОБСЕ - ред.) в регистрации официальными наблюдателями на очередных выборах президента Украины 24 лицам, являющимся гражданами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ЦИК рассказали, что к ним поступило обращение Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вместе с другими документами о регистрации официальных наблюдателей на президентских выборах.

"Как усматривалось из представленных анкет, ксерокопий паспортов лиц, которых предложено зарегистрировать официальными наблюдателями от указанной организации, 24 человека из предложенных 684 являются гражданами Российской Федерации, в соответствии с требованиями закона не могут быть официальными наблюдателями", - подчеркнули в ЦИК.

Соответственно, ЦИК зарегистрировала 660 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ.

В Центризбиркоме отметили, что согласно соответствующим нормам закона Украины "О выборах Президента Украины", официальным наблюдателем, в частности от международных организаций, не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В ЦИК напомнили, что Верховная Рада признала Россию государством-агрессором.

Читайте также: Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • В МИД РФ заявили, что Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.
  • На президентских выборах 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.
  • Выборы президента назначены на 31 марта.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ЦИК выборы президента 2019 Росcия ОБСЕ


powered by lun.ua
По теме
ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента 20 марта 2019, 03:44
Верховный Суд вынес решение относительно двух Тимошенко в бюллетене 19 марта 2019, 12:20
ЦИК заказала больше бюллетеней на первый тур 19 марта 2019, 11:28
Все новости
Главные новости
ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах
Разворот на межбанке: гривня приостановила падение
ООС: Боевики усилили давление на Донбассе, ранили троих военных
Более 263 тысяч "евроблях" находятся в Украине, нарушая правила
Все новости
мнение

Как можно купить счастье

Опыт

Как это – быть офисным папой

социум

Как появился первый приют для женщин в Киевской области

Поиск по сайту
Архив
Весь архів