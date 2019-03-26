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ООС: Враг бил по позициям ВСУ из ракетных комплексов и гранатометов

Вторник, 26 марта 2019, 17:13

Во вторник в течение суток боевики 14 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

По его данным, 4 раза оккупанты применили вооружение, которое запрещено минскими договоренностями, выпустив 31 мину калибров 120 и 82 мм. Также противник задействовал противотанковые ракетные комплексы, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огонь боевиков попали подразделения ВСУ вблизи Авдеевки, Лебединского, Красногоровки, Каменки, Водяного, Марьинки, Крымского, Новолуганского, Хутора Вильного, Новозвановки и Троицкого.

Отмечается, что в результате обстрелов получил ранение военнослужащий Объединенных сил.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - рассказывают в пресс-центре.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассчрезвычайное происшествие
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