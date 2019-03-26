Порошенко заявил, что его основным оппонентом на выборах является Путин
Петр Порошенко заявил, что на президентских выборах Украины его главным оппонентом является президент России Владимир Путин.
Об этом он заявил на телепередаче "Свобода слова" на ICTV.
"Мой союзник - это украинский народ. Кто мой оппонент? Моим оппонентом является Путин. И когда мы говорим о том, что нам надо мобилизовать усилия, обеспечить защиту украинского интереса, обеспечить реформы, прорыв, форсаж нашей экономики, это делается в том числе для того, чтобы изменения, которые произошли за последние 5 лет, стали необратимыми", - сказал он.
По словам президента, "все, что ослабляет наше государство, усиливает Путина".
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