Порошенко заявил, что его основным оппонентом на выборах является Путин

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Вторник, 26 марта 2019, 23:26

Петр Порошенко заявил, что на президентских выборах Украины его главным оппонентом является президент России Владимир Путин.

Об этом он заявил на телепередаче "Свобода слова" на ICTV.

"Мой союзник - это украинский народ. Кто мой оппонент? Моим оппонентом является Путин. И когда мы говорим о том, что нам надо мобилизовать усилия, обеспечить защиту украинского интереса, обеспечить реформы, прорыв, форсаж нашей экономики, это делается в том числе для того, чтобы изменения, которые произошли за последние 5 лет, стали необратимыми", - сказал он.

По словам президента, "все, что ослабляет наше государство, усиливает Путина".

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Украинская правда

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Темы: Порошенко Путин выборы президента 2019


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