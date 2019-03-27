Google создал совет, который рассмотрит этические вопросы искусственного интеллекта и новых технологий

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Среда, 27 марта 2019, 01:54

Компания Google объявила о начале работы международного консультативного совета, который рассмотрит этические вопросы вокруг искусственного интеллекта и других новых технологий.

Об этом сообщает Reuters.

"В совет, который должен опубликовать отчет в конце 2019 года, входят эксперты по технологиям и этике", - заявил Кент Уокер, старший вице-президент Google по глобальным дел.

Консультативный совет создан для того, чтобы дать рекомендации для Google и других компаний, которые работают над разработкой программного обеспечения для распознавания лиц и других форм автоматизации, что вызывает обеспокоенность относительно расовых предубеждений и других ограничений.

Отмечается, что Google уже имеет собственные внутренние принципы по работе с искусственным интеллектом, которые, в частности, запрещают использовать его для разработки оружия.

В состав совета входят 8 экспертов, среди них - Иоанна Брайсон, доцент кафедры вычислительной техники Университета Бата, Уильям Дж. Бернс, экс-заместитель госсекретаря США, и Дьян Гиббенс, один из основателей компании Trumbull Unmanned, мирового лидера в сфере инспекционных услуг для энергетического сектора.

Рада проведет 4 заседания, первое из них - в апреле.

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Темы: интернет технологии


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