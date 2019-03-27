В Конгрессе предлагают обнародовать документы о попытках отстранить Трампа от власти
Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса единогласно принял резолюцию с призывом к Минюсту обнародовать документы, касающиеся разговоров высокопоставленных чиновников США о возможном отстранении от власти президента Трампа.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что после одобрения в комитете резолюцию вынесут на голосование в Палате представителей. Если ее одобрят, в Минюст будет направлено формальное прошение о предоставлении документов.
В Конгрессе предлагают обнародовать документы о действиях заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна и экс-заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба.
"Маккейб рассказал о планах Розенстайна записывать разговоры с Дональдом Трампом. Он также утверждал, что Розенстайн думал над возможностью импичмента президента с помощью американской конституции.
По его словам, Розенстайн говорил с ним на эти темы после избрания Трампа в 2016 году", - пишет Reuters.
Сообщается, что Маккейб и Розенстайн могли обсуждать возможность принудительного отстранения Трампа по 25-й поправке Конституции США.
Согласно поправке, президент может быть лишен должности по медицинским показаниям, но для этого нужно решение большинства членов правительства.
"Демократы и республиканцы стремятся разобраться в этом, но по разным причинам. Демократы надеются изучить ранние доказательства возможного препятствования работе ФБР со стороны Трампа, тогда как республиканцы рассчитывают проследить за возможным заговором против Трампа в Минюсте", - говорится в статье.
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