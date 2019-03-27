В Конгрессе предлагают обнародовать документы о попытках отстранить Трампа от власти

Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса единогласно принял резолюцию с призывом к Минюсту обнародовать документы, касающиеся разговоров высокопоставленных чиновников США о возможном отстранении от власти президента Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после одобрения в комитете резолюцию вынесут на голосование в Палате представителей. Если ее одобрят, в Минюст будет направлено формальное прошение о предоставлении документов.

В Конгрессе предлагают обнародовать документы о действиях заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна и экс-заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба.

"Маккейб рассказал о планах Розенстайна записывать разговоры с Дональдом Трампом. Он также утверждал, что Розенстайн думал над возможностью импичмента президента с помощью американской конституции.

По его словам, Розенстайн говорил с ним на эти темы после избрания Трампа в 2016 году", - пишет Reuters.

Сообщается, что Маккейб и Розенстайн могли обсуждать возможность принудительного отстранения Трампа по 25-й поправке Конституции США.

Согласно поправке, президент может быть лишен должности по медицинским показаниям, но для этого нужно решение большинства членов правительства.

"Демократы и республиканцы стремятся разобраться в этом, но по разным причинам. Демократы надеются изучить ранние доказательства возможного препятствования работе ФБР со стороны Трампа, тогда как республиканцы рассчитывают проследить за возможным заговором против Трампа в Минюсте", - говорится в статье.