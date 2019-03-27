В Крыму ФСБ одновременно проводит минимум 25 обысков

В аннексированном Крыму российские силовики проводят по меньшей мере 25 обысков в домах крымскотатарских активистов.

Как сообщает журналист Антон Наумлюк, как минимум 22 обыска проходят в Симферополе и Белогорском районе

По утверждению российской ФСБ, "в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

В Крыму сейчас ФСБ проводит одновременно 22 обыска в домах крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир — Антон Наумлюк (@antony_mon) 27 марта 2019 г.

Адвокат Николай Полозов сообщил об обысках "минимум в 25 домах" и назвал это "масссовой акцией устрашения крымских татар".

Авдкоатов не пускают к обыскиваемым.

В оккупированном Крыму происходит масссовая акция устрашения крымских татар. Рано утром российские силовики начали проводить обыски минимум в 25 домах в разных частях полуострова.

Адвокатов не допускают к местам проведения обысков. — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 березня 2019 р.

По данным "Крымской солидарности", в Симферопольском районе в с. Строгоновка, в с. Каменка идут обыски в домах таких крымских татар:

Руслан Сулейманов – Симферополь, мкрн. Строгоновка (кукурузное поле)

Бекиров Ремзи – Симферополь, мкрн. Строгоновка (кукурузное поле)

Осман Арифмеметов – Симферополь, мкрн. Строгоновка (кукурузное поле)

Рустем Шейхалиев – Симферополь, мкрн. Каменка, ул. Мемета Аппазова 44.

Эрфан Османов

Азиз Бекиров – Каменка, коллективные сады, 4 остановка, улица Сиреневая

Аким Бекиров – Каменка, коллективные сады, 4 остановка, улица Сиреневая

Абдульазиз Умеров, Шабан и Зарема Умеровы - г. Симферополь, мкрн. Каменка Коллективные сады,улица Мясоедовская

Меджит Абдурахманов

Тофик Абдулгазиев – Симферополь, мкрн. Каменка, Наратлы,32

Яшар Муединов

Сеитвели Сейтабдиев – Симферополь, мкрн. Каменка, улица Мемета Аппазова 49

Эдем Яячиков – мкрн. Белое 5, улица Бархатная 18

Бекир Адылов – Симферополь, мкрн. Каменка, коллективные сады, 7 остановка( ул. Строителей)

Сейран Муртаза – Симферополь, мкрн. Каменка, коллективные сады, 7 остановка( ул. Строителей)

Джемиль Гафаров

Сервер Газиев – Симферополь, мкрн. Каменка, Сады 4

Риза Изетов

Алим и Фархад Керимовы – Симферополь, мкрн. Белое -5, ул. Золотистая 20

Мустафа Абдуллаев – Белогорский р-н, с. Владимировка, ул. Шоссейная 44

Сейтхалилов Рустем

Владлен Абдулкадыров

Изет и Гузель Абдуллаевы – с. Владимировка, Зуя

Базаров Фархад

Еще один обыск сотрудники ФСБ проводят в доме родственников Эдема Яячикова в Октябрьском Красногвардейского района.

Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что большинство из тех, у кого проходят следственные действия, "ездили на судебные заседания в Ростов-на-Дону, передавать передачи, посещать политзаключенных".

"По информации от активистов, в микрорайоне Каменка, где проходят обыски, все перекрыто Росгвардией. В связи с масштабными учениями десантников, этот момент используют для усиления", – добавила она.

Во время обыска в доме Рустема Шейхалиева в Каменке задержали двух человек, которые пришли поддержать соотечественников, – Эскендера Мамутова и Эмиля Зейятдинова.