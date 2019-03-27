В Крыму ФСБ одновременно проводит минимум 25 обысков
В аннексированном Крыму российские силовики проводят по меньшей мере 25 обысков в домах крымскотатарских активистов.
Как сообщает журналист Антон Наумлюк, как минимум 22 обыска проходят в Симферополе и Белогорском районе
По утверждению российской ФСБ, "в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
В Крыму сейчас ФСБ проводит одновременно 22 обыска в домах крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир— Антон Наумлюк (@antony_mon) 27 марта 2019 г.
Адвокат Николай Полозов сообщил об обысках "минимум в 25 домах" и назвал это "масссовой акцией устрашения крымских татар".
Авдкоатов не пускают к обыскиваемым.
В оккупированном Крыму происходит масссовая акция устрашения крымских татар. Рано утром российские силовики начали проводить обыски минимум в 25 домах в разных частях полуострова.— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 27 березня 2019 р.
Адвокатов не допускают к местам проведения обысков.
По данным "Крымской солидарности", в Симферопольском районе в с. Строгоновка, в с. Каменка идут обыски в домах таких крымских татар:
Руслан Сулейманов – Симферополь, мкрн. Строгоновка (кукурузное поле)
Бекиров Ремзи – Симферополь, мкрн. Строгоновка (кукурузное поле)
Осман Арифмеметов – Симферополь, мкрн. Строгоновка (кукурузное поле)
Рустем Шейхалиев – Симферополь, мкрн. Каменка, ул. Мемета Аппазова 44.
Эрфан Османов
Азиз Бекиров – Каменка, коллективные сады, 4 остановка, улица Сиреневая
Аким Бекиров – Каменка, коллективные сады, 4 остановка, улица Сиреневая
Абдульазиз Умеров, Шабан и Зарема Умеровы - г. Симферополь, мкрн. Каменка Коллективные сады,улица Мясоедовская
Меджит Абдурахманов
Тофик Абдулгазиев – Симферополь, мкрн. Каменка, Наратлы,32
Яшар Муединов
Сеитвели Сейтабдиев – Симферополь, мкрн. Каменка, улица Мемета Аппазова 49
Эдем Яячиков – мкрн. Белое 5, улица Бархатная 18
Бекир Адылов – Симферополь, мкрн. Каменка, коллективные сады, 7 остановка( ул. Строителей)
Сейран Муртаза – Симферополь, мкрн. Каменка, коллективные сады, 7 остановка( ул. Строителей)
Джемиль Гафаров
Сервер Газиев – Симферополь, мкрн. Каменка, Сады 4
Риза Изетов
Алим и Фархад Керимовы – Симферополь, мкрн. Белое -5, ул. Золотистая 20
Мустафа Абдуллаев – Белогорский р-н, с. Владимировка, ул. Шоссейная 44
Сейтхалилов Рустем
Владлен Абдулкадыров
Изет и Гузель Абдуллаевы – с. Владимировка, Зуя
Базаров Фархад
Еще один обыск сотрудники ФСБ проводят в доме родственников Эдема Яячикова в Октябрьском Красногвардейского района.
Во время обыска в доме Рустема Шейхалиева в Каменке задержали двух человек, которые пришли поддержать соотечественников, – Эскендера Мамутова и Эмиля Зейятдинова.
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