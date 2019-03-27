Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Облава в Крыму: силовики подрались с жителями Каменки, есть задержанные

Среда, 27 марта 2019, 08:37
Облава в Крыму: силовики подрались с жителями Каменки, есть задержанные

Сотрудники ФСБ РФ в микрорайне Каменка в Симферополе в аннексированном Крыму задержали несколько человек возле дома Рустема Шейхалиева, куда утром пришли с обыском.

Об этом сообщают очевидцы передает "Крым. Реалии"

Сначала сотрудники российского МВД, которые оцепили микрорайон, призвали его жителей разойтись. 

После отказа произошла драка, в результате которой задержали двух человек. 

Задержали Эскендера Мамутова и Эмиля Зейятдинова.

Утром 27 марта в рамках уголовного дела об участии в запрещенной Россией религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму начали как минимум 25 обысков.  

Обыск в доме Сейтхалилова Рустема уже закончился. Его увезли в отдел УФСБ, сообщает "Крымская солидарность"..

Также закончился обыск в доме Умерова Шабана, его увезли в отдел УФСБ. Шабану инкриминируют ст. 205.5.

Обыск начался около 6-ти утра. Было примерно 10 человек: понятые, эксперты, сотрудники ФСБ.

"Провели обыск в доме, хозяйственных постройках, проверили машину, изъяли телефоны, паспорт внутренний и ноутбук. В доме находился маленький ребёнок, но, несмотря на это, в дом вошли в обуви", – отмечает "Крымская солидарность".

Закончился обыск в доме Яячик Эдема. На момент обыска Эдема не было дома.

По состоянию на 10:40 (9:40 по Киеву) в управление ФСБ в Симферополь увезли уже 12 человек: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фархад Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Сейтвели Сейтабдиев, Алим Каримов, Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Аким Бекиров, Яшар Муединов.

Силовики задержали группу поддержки, которая ехзала за задержанными.

Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что "сегодняшние вторжения российских оккупантов в дома крымских татар – акт наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, совершенного оккупантами в один день".

"Уже известны случаи подбрасывания при осуществлении обысков запрещенных предметов и книг", – добавил он.

"Очевидно, в оккупированном Крыму началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар, целью которых является попытка привести их в полную покорность оккупантам", – заявил Чубаров.

"Российские облавы в Крыму против крымских татар в 2019 году все больше напоминают облавы сталинских чекистов 30-50-х годов ХХ века", – добавил он.

Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова следит за ситуацией.

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарыФСБправа человекааннексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: