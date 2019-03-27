Облава в Крыму: силовики подрались с жителями Каменки, есть задержанные

Сотрудники ФСБ РФ в микрорайне Каменка в Симферополе в аннексированном Крыму задержали несколько человек возле дома Рустема Шейхалиева, куда утром пришли с обыском.

Об этом сообщают очевидцы передает "Крым. Реалии"

Сначала сотрудники российского МВД, которые оцепили микрорайон, призвали его жителей разойтись. После отказа произошла драка, в результате которой задержали двух человек. Их фамилии неизвестны.

Утром 27 марта в рамках уголовного дела об участии в запрещенной Россией религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму начали как минимум 25 обысков.

Обыск в доме Сейтхалилова Рустема уже закончился. Его увезли в отдел УФСБ, сообщает "Крымская солидарность"..

Также закончился обыск в доме Умерова Шабана, его увезли в отдел УФСБ. Шабану инкриминируют ст. 205.5.

Обыск начался около 6-ти утра. Было примерно 10 человек: понятые, эксперты, сотрудники ФСБ.

"Провели обыск в доме, хозяйственных постройках, проверили машину, изъяли телефоны, паспорт внутренний и ноутбук. В доме находился маленький ребёнок, но, несмотря на это, в дом вошли в обуви", – отмечает "Крымская солидарность".

Закончился обыск в доме Яячик Эдема. На момент обыска Эдема не было дома.

По состоянию на 10:40 (9:40 по Киеву) в управление ФСБ в Симферополь увезли уже 12 человек: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фархад Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Сейтвели Сейтабдиев, Алим Каримов, Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Аким Бекиров, Яшар Муединов.

Силовики задержали группу поддержки, которая ехзала за задержанными.