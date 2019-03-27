Облава в Крыму: силовики подрались с жителями Каменки, есть задержанные

Сотрудники ФСБ РФ в микрорайне Каменка в Симферополе в аннексированном Крыму задержали несколько человек возле дома Рустема Шейхалиева, куда утром пришли с обыском.

Об этом сообщают очевидцы передает "Крым. Реалии"

Сначала сотрудники российского МВД, которые оцепили микрорайон, призвали его жителей разойтись.

После отказа произошла драка, в результате которой задержали двух человек.

Задержали Эскендера Мамутова и Эмиля Зейятдинова.

Утром 27 марта в рамках уголовного дела об участии в запрещенной Россией религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму начали как минимум 25 обысков.

Обыск в доме Сейтхалилова Рустема уже закончился. Его увезли в отдел УФСБ, сообщает "Крымская солидарность"..

Также закончился обыск в доме Умерова Шабана, его увезли в отдел УФСБ. Шабану инкриминируют ст. 205.5.

Обыск начался около 6-ти утра. Было примерно 10 человек: понятые, эксперты, сотрудники ФСБ.

"Провели обыск в доме, хозяйственных постройках, проверили машину, изъяли телефоны, паспорт внутренний и ноутбук. В доме находился маленький ребёнок, но, несмотря на это, в дом вошли в обуви", – отмечает "Крымская солидарность".

Закончился обыск в доме Яячик Эдема. На момент обыска Эдема не было дома.

По состоянию на 10:40 (9:40 по Киеву) в управление ФСБ в Симферополь увезли уже 12 человек: Шабан Умеров, Рустем Сейтхалилов, Риза Изетов, Фархад Базаров, Джемиль Гафаров, Сейран Муртаза, Сейтвели Сейтабдиев, Алим Каримов, Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Аким Бекиров, Яшар Муединов.

Силовики задержали группу поддержки, которая ехзала за задержанными.

Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что "сегодняшние вторжения российских оккупантов в дома крымских татар – акт наиболее массового нарушения прав человека в оккупированном Крыму, совершенного оккупантами в один день".

"Уже известны случаи подбрасывания при осуществлении обысков запрещенных предметов и книг", – добавил он.

"Очевидно, в оккупированном Крыму началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар, целью которых является попытка привести их в полную покорность оккупантам", – заявил Чубаров.

"Российские облавы в Крыму против крымских татар в 2019 году все больше напоминают облавы сталинских чекистов 30-50-х годов ХХ века", – добавил он.

Украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова следит за ситуацией.