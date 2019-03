Индия похвасталась, что сбила спутник близко к Земле

Индия сбила собственный спутник на низкой орбите с помощью противоспутникового ракеты.

Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в телеобращении к народу в среду.

Он назвал этот тест большим прорывом в космической программе Индии, передает Reuters.

Моди заявил, что Индия теперь будет четвертой страной, которая использовала такое ​противоспутниковое оружие, – после Соединенных Штатов Америки, России и Китая.

"Некоторое время назад наши ученые сбили "живой" спутник на расстоянии 300 километров в космосе, на низкой орбите", – сказал премьер, назвав это историческим подвигом.

In the journey of every nation there are moments that bring utmost pride and have a historic impact on generations to come.



One such moment is today.



India has successfully tested the Anti-Satellite (ASAT) Missile. Congratulations to everyone on the success of #MissionShakti. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 27 березня 2019 р.

#MissionShakti was a highly complex one, conducted at extremely high speed with remarkable precision. It shows the remarkable dexterity of India’s outstanding scientists and the success of our space programme. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 27 березня 2019 р.

#MissionShakti is special for 2 reasons:

(1) India is only the 4th country to acquire such a specialised & modern capability.

(2) Entire effort is indigenous.

India stands tall as a space power!

It will make India stronger, even more secure and will further peace and harmony. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 27 березня 2019 р.

"Индия сегодня достигла беспрецедентного успеха... Индия вписала свое имя в перечень космически сильных", – заявил Моди, выступая на хинди.

#UPDATE India has destroyed a low-orbiting satellite in a missile test that puts the country in the space "super league", Modi says.



India is now the fourth country after the US, Russia and China to have carried out the feat pic.twitter.com/TF2nHft4Da — AFP news agency (@AFP) 27 березня 2019 р.

Эксперт по безопасности в Центре политических исследований Нью-Дели Брахма Челлани заявил, что Соединенные Штаты, Россия и Китай ведут гонку в антиспутниковом оружии (ASAT).

"Пространство превращается в фронт, что делает возможности контркосмических возможностей критически важным. В этом свете успешное индийское "убийство" антиспутниковым оружием значимо", – сказал он.

Между тем, Министерство иностранных дел заявило, что Индия не планирует вступать в гонку вооружений в космическом пространстве, отмечает Reuters в Twitter.

Испытания якобы направлены на сдерживание угроз индийским космическим ресурсам от ракет большой дальности.

Как отмечается, тест провели в низкой атмосфере для того, чтобы в космосе не осталось мусора: спутник распадется и обломки упадут на Землю в течение нескольких недель.