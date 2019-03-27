В Госдуме РФ зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Украине

Лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский подал в Государственную думу России проект постановления о непризнании итогов выборов президента Украины.

Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

В постановлении указывается, что депутаты Госдумы "глубоко обеспокоены" проведение выборов президента Украины в условиях якобы нечестной избирательной кампании с применением "грязных" избирательных технологий, что является "грубым нарушением международно-правовых правил и норм, лежащих в основе организации и проведения демократических выборов".

В постановлении Жириновского утверждается, что нынешняя "антироссийская" власть не в состоянии организовать честные выборы, а также высказываются жалобы на запрет российских наблюдателей в Украине.

Подписавшиеся депутаты заявили, что выборы в Украине не могут быть признаны действительными, состоявшимися и легитимными и выразили надежду на "скорейшее прекращение деятельности незаконного режима в Украине".

В свою очередь в заключении Госдумы сказано, что предлагается доработать документ, вписав в него условия, согласно которым выборы в Украине могут быть признаны.

Проект постановления планируют включить в порядок дня Госдумы на 2 апреля.

Напомним:

Первый тур президентских выборов в Украине пройдут 31 марта, а второй - 21 апреля.