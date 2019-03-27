На строительстве в Киеве обвалились плиты: одна женщина погибла

В Киеве произошел обвал строительных конструкций 1-этажного здания гаражей, под который попали люди.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Во время строительных работ по адресу улица Новоконстантиновская, 2-А обвалились 8 плит перекрытия.

Спасатель достали из-под завалов двух женщин и передали их работниками медицинской службы.

Одна пострадавшая умерла в карете скорой помощи.

"Причины и обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия выясняют правоохранительные органы", – добавили в ДСНС.

По данным "Киев Оперативный", завал произошел в гаражном боксе, который находился на ремонте.

"Владельцы здания хотели достроить второй этаж, но крыша не выдержала и произошел завал. Произошло все это тогда, когда внутрь зашли три женщины", – отмечает издание.

Женщина 30-35 лет получила травмы средней тяжести. 58-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии и без сознания, она умерла по дороге. Третья женщина травм не получила.