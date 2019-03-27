Весной в армию призовут почти 19 тысяч человек

Кабинет министров принял распоряжение об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, согласно которому призыву в апреле-июне 2019 года подлежат почти 19 тысяч человек.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 марта, сообщает Минобороны.

Согласно документу, весной призыву подлежат 18 752 граждан Украины.

"Из них в Вооруженные Силы – 9 тысяч человек, Государственной специальной службы транспорта - 600 человек, Государственной пограничной службы – 4 тысяч человек, Национальной гвардии - 5152 человек", - говорится в сообщении.

Согласно повестке дня заседания Кабмина, пункт 5.16 состоял в "утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле - июне 2019 года".

Докладывать по этому поводу должен был министр обороны Украины Степан Полторак.

В части заседания правительства с открытым доступом решения не принимали, вероятно, распоряжение утвердили в закрытом режиме, где рассматривались вопросы с ограниченным доступом.

В прошлом году в Генштабе заявляли, что в ВСУ призвали более 17 тысяч срочников, что составляет 98% от плана.