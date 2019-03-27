Тесть правой руки Ляшко называл Крым российским и имеет там жилье – ЦПК

1733 просмотра
Среда, 27 марта 2019, 15:52

Жена руководителя секретариата депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко Алексея Кочармина - Марина Кочармина продала квартиру в Евпатории, уплатив налоги оккупантам.

Об этом сообщает проект Центра противодействия коррупции Pep.org.ua.

 

Активисты выяснили, что в 2016 году Кочармин задекларировал 2 квартиры жены в Евпатории на 67,5 и 138 квадратов. Но в декларации за 2017 квартиры поменьше уже не было, а в доходах было указано 1,9 млн грн от продажи недвижимого имущества.

Согласно выписке из российского реестра недвижимости, квартиру на 67,5 квадрата Кочармина продала некоему Евгению Пойченко. Человек с таким именем возглавляет Евпаторийский хлебокомбинат - филиал государственного унитарного предприятия "Крымхлеб".

По данным ЦПК, другую квартиру, площадью 138 кв. м, Кочармина в 2016 году переписала на своего отца - Сергея Вовкодавца. Он занимает должность директора госпредприятия "Черкасское военное лесничество".

В декларации за 2016 год Вовкодавець отметил, что эта квартира расположена в России, годом позже уже написал, что - в Евпатории (Украина).

 
 

Узнали антикоррупционеры кое-что интересное и о матери "радикала" Елене Кочарминой. Она в сентябре 2014 года зарегистрировалась в оккупированном Крыму индивидуальным предпринимателем как россиянка.

В 2018 году мать Алексея Кочармина купила 11 соток в элитном поселке Козин под Киевом. В среднем за участок таких размеров в этом районе надо отдать 1,35 млн грн.

 

Алексей Кочармин с 2017 года является руководителем секретариата депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной Раде, в 2015-2016 годах - помощник-консультант Олега Ляшко. Кочармин даже был кандидатом от фракции Радикальной партии в члены Центральной избирательной комиссии.

Сам лидер радикалов называл Кочармина своим генпрокурором в случае избрания президентом.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Ляшко Крым Росcия


powered by lun.ua
По теме
Ляшко чуть не сорвал час вопросов к правительству 22 марта 2019, 11:24
Гройсман после "шоу" Ляшко: Может, каждому кандидату дадим "минутку славы"? 20 марта 2019, 13:11
"Зачем с ворюгой контракт подписал?" – Ляшко ворвался на заседание Кабмина 20 марта 2019, 11:40
Все новости
Главные новости
Украинцы смогут рассчитываться онлайн через Google Pay
Вояж Бойко и Медведчука в Москву: Пограничники ответили на упреки Луценко
Проукраинского кандидата сняли с выборов генсека Совета Европы
У Гринива посчитали, что Порошенко выходит во второй тур
Все новости
социум

Как пожаловаться на врача

история

Предвыборные листовки 1999 года

еда

10 причин отказаться от мяса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів