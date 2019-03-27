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Родственник соратника Ляшко называл Крым российским – ЦПК

Среда, 27 марта 2019, 14:52

Тесть руководителя секретариата депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко Алексея Кочармина - Сергей Вовкодавец в своей декларации указал Крым как территорию России.

Об этом сообщает проект Центра противодействия коррупции Pep.org.ua.

 

Активисты выяснили, что в 2016 году Кочармин задекларировал 2 квартиры жены Марины в Евпатории на 67,5 и 138 квадратов. Но в декларации за 2017 квартиры поменьше уже не было, а в доходах было указано 1,9 млн грн от продажи недвижимого имущества.

Согласно выписке из российского реестра недвижимости, квартиру на 67,5 квадрата Кочармина продала некоему Евгению Пойченко. Человек с таким именем возглавляет Евпаторийский хлебокомбинат - филиал государственного унитарного предприятия "Крымхлеб".

По данным ЦПК, другую квартиру, площадью 138 кв. м, Кочармина в 2016 году переписала на своего отца - Сергея Вовкодавца. Он занимает должность директора госпредприятия "Черкасское военное лесничество".

В декларации за 2016 год Вовкодавець отметил, что эта квартира расположена в России, годом позже уже написал, что - в Евпатории (Украина).

 
 

Узнали антикоррупционеры кое-что интересное и о матери "радикала" Елене Кочарминой. Она в сентябре 2014 года зарегистрировалась в оккупированном Крыму индивидуальным предпринимателем как россиянка.

В 2018 году мать Алексея Кочармина купила 11 соток в элитном поселке Козин под Киевом. В среднем за участок таких размеров в этом районе надо отдать 1,35 млн грн.

 

Алексей Кочармин с 2017 года является руководителем секретариата депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной Раде, в 2015-2016 годах - помощник-консультант Олега Ляшко. Кочармин даже был кандидатом от фракции Радикальной партии в члены Центральной избирательной комиссии.

Сам лидер радикалов называл Кочармина своим генпрокурором в случае избрания президентом.

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Темы: Ляшко ОлегКрымРосcия
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