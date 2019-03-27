Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по Голанским высотам
Совет Безопасности ООН встретится в среду по просьбе Сирии в связи с признанием Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр подтвердил, что по просьбе Сирии было решено провести экстренное открытое заседание вместо закрытых консультаций, которые планировались ранее.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шаг Трампа исторической справедливостью и дипломатической победой.
Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны.
Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт, которые являются союзниками Вашингтона в регионе, раскритиковали шаг президента Дональда Трампа признать аннексию высот Израилем в 1981 году.
Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.
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