Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по Голанским высотам

Совет Безопасности ООН встретится в среду по просьбе Сирии в связи с признанием Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр подтвердил, что по просьбе Сирии было решено провести экстренное открытое заседание вместо закрытых консультаций, которые планировались ранее.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шаг Трампа исторической справедливостью и дипломатической победой.

Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт, которые являются союзниками Вашингтона в регионе, раскритиковали шаг президента Дональда Трампа признать аннексию высот Израилем в 1981 году.

Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.

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Европейская правда